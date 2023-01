VIDEO Rummy Olivo se recupera tras ser agredida durante un robo: «La operación fue un éxito» #7Ene

La cantante venezolana Rummy Olivo informó el viernes a través de su cuenta de Instagram que su operación resultó ser exitosa y manifestó que se encuentra en el proceso de recuperación.

Olivo aseguró sentirse adolorida por las fracturas en su pierna. «Me encuentro estable, con mucho dolor y traumatizada por el ataque», expresó la artista.

«Todo fue muy rápido. El antisocial me abordó cuando me bajaba de mi vehículo, y en vista de mi resistencia me golpeó y una patada contundente en mi pierna generó doble fractura», agregó.

Cabe resaltar que el abogado y esposo de la artista, Raúl Yusef, confirmó el 6 de enero la agresión contra la cantante popularmente conocida como “La Flor de Zaraza” y detalló que el atacante le propinó una fractura en la tibia y el peroné, por las cuales tuvo que ser operada.

La agresión contra Rummy Olivo tuvo lugar en el sector de San Bernardino, en Caracas, cuando la cantante acompañaba a su hermana a una evaluación médica.

Tras la denuncia de Raúl Yusef y de usuarios en Twitter, la Unidad de Investigación Penal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) indicó, en respuesta al tweet del esposo de Olivo, que ya están investigando el caso.

“Buenos días! El caso de la ciudadanía Rummy Olivo está siendo atendido por funcionarios del CICPC, le daremos respuesta”, informó la policía científica.

