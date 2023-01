Doctor Armando Sánchez: Ante variantes de la COVID-19 es necesario el uso del ozono #11Ene

El doctor Armando Sánchez, profesor de postgrado de la Escuela de Medicina de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), considera como imperiosa necesidad instalar centros de ozono en todos los estados del país, sobre todo en estos momentos cuando las variantes del virus SARS-COV-2, ampliamente conocido como COVID-19, constituyen una amenaza para todos los seres humanos.



Conviene resaltar que las variantes de los virus se transmiten con mayor facilidad de persona a persona. Y actualmente Venezuela está recibiendo gente de todas partes.

En sus declaraciones a El impulso, el doctor Sánchez expuso que se debe tener muy claro son los aspectos siguientes: la pandemia china, natural, o de una guerra biológica intencional, o de descuido científico en los laboratorios chinos, por una parte; y el ocultamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a la información apropiada, en el momento, para dar a conocer esa enfermedad son, los motivos. indudablemente, lo que ha ocasionado toda esa multiplicidad de cambios antigénicos en el coronavirus.



«Lógicamente, si el ser humano no supo controlar epidemiológicamente el inicio de la pandemia, ocultándose por razones políticas e ideológicas por parte de alguna gente de la OMS, las consecuencias son las que en este momento tenemos», señala.



En este sentido, manifiesta que «si el ser humano no tuvo las vacunas a tiempo, no las ha mejorado en la distancia desde que se comenzó el proceso de inmunización china, rusa, estadounidense, inglesa y de cualquier sitio del mundo, indudablemente, no se puede frenar los cambios antigénicos que se han venido presentando a consecuencia del virus original, hoy en día se están produciendo los casos de morbilidad y mortalidad en cualquier país».



En el caso de Venezuela, recordó, «cómo lo sabe toda América Latina e inclusive la Organización Panamericana de la Salud y la propia OMS, aquí tuvimos grandes especialistas, teóricos y doctrinarios de la salud pública, buenas instalaciones hospitalarias y de prevención a través de las grandes direcciones de epidemiología. Pero, como todos sabemos, por el intercambio de la multiplicidad del poder se están produciendo un número no precisado de casos traídos de Turquía, Europa y de otras partes, lo que nos indica que esta situación va a continuar y no va a mejorar si no se toman medidas de prevención y de conciencia».

«Lo grave de los contagios son los daños al cerebro y es por ello que yo considero que ahora se hace más importante el uso del ozono por vía intravenosa o intramuscular, además de los medicamentos apropiados», añade.



Al respecto plantea construir o poner en funcionamiento un centro regional de ozono de carácter público en cada entidad federal, ya que no podría cubrir las necesidades del centro nacional que se encuentra en La Florida, de Caracas, que es del Estado venezolano.



Indica que el asesoramiento puede provenir de gente que conoce el manejo del ozono y del comité encargado de combatir el coronavirus.

«El ozono debe ser utilizado de manera múltiple en todo el país, porque es un elemento que va a actuar directamente sobre el virus y fortalecerá especialmente el esquema hematológico en la oxigenación de los glóbulos rojos. Éstos llevan oxígeno a todos las células del cuerpo y en este sentido, el ozono contribuiría al mejoramiento de cualquiera de los órganos y sobre todo a nivel del cerebro humano», puntualizó..



«Hoy día es utilizado el ozono en el tratamiento de numerosas enfermedades en el mundo», manifestó. «Vamos a estar claros: no cura el problema, pero sí contribuye a la detención, al mejoramiento y a la posibilidad de tener una mejor calidad de vida», enfatizó el doctor Armando Sánchez.