AvanceIMP Pastorcitas comienzan a llegar a Santa Rosa a agradecer a la Divina Pastora #12Ene

Como es costumbre todo 14 de enero, llegan al pueblo de Santa Rosa, niñas vestidas de pastorcitas. Algunas esperan el anuncio del vestido que llevará la Divina Pastora en su procesión para realizar el parecido atuendo con el que acuden a venerar y a agradecer la intercesión de la Madre de Dios en sus plegarias.

Tal es el caso de la pequeña, Bianca Durán, quien acudió vestida casi igual que la sagrada imagen, para agradecer por haber sido sanada de un dengue hemorrágico que le afectó hace poco.

“Le pido que me cuide mucho, que cuide a mi familia, al mundo entero pues me gusta la Virgen y ella siempre ha estado con nosotros. Ella y José Gregorio Hernández me sacaron del hospital y me sanaron, por eso estoy muy agradecida”, declaró la pequeña junto a su madre a El Impulso.

Cabe recordar que este próximo 14 de enero se llevará a cabo la procesión número 165 de la Divina Pastora, luego de 2 años de suspensión debido a las restricciones por la COVID-19. En esta ocasión, se espera que a la peregrinación acuden más de 2 millones y medio de feligreses.

