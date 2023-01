Shakira y Bizarrap sacan «Music Sessions 53» y las redes explotan por las referencias a Piqué #12Ene

Salió la «Music Sessions 53» de Bizarrap interpretada por Shakira y fue como todo el mundo esperaba: una canción con mensajes que hacían referencia hacia su ex pareja, Gerard Piqué.

Aunque, en ningún momento mencionó al ex futbolista español, toda la letra de la canción tiene mensajes que se interpretan como señalamientos hacia Piqué, incluso a su nueva novia Clara Chía.

La cantante colombiana dejó frases contundentes en su nueva canción con el producto argentino Bizarrap, quien había anunciado el martes que Shakira sería la intérprete de su nueva producción, lo que generó una expectación tremenda en vista de los hechos suscitados entre la artista y el deportista en meses previos.

Hay partes de la canción que han llamado la atención de internautas, como «Una loba como yo no está pa’ tipos como tú», también tiene líneas donde el juego de palabras termina por hacer una referencia clara a su ex, como por ejemplo, «Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique».

De igual manera, para la nueva pareja de Piqué hubo un fragmento de la pieza musical. «Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena«, así suena una parte de la canción, que se puede tomar como una alusión a Clara Chía.

En un día que tiene publicado el video en Youtube, cuenta con 48 millones de reproducciones. Las repercusiones han explotado las redes sociales, tanto en Instagram, Tik Tok, Facebook y Twitter, los usuarios han comentado sobre esta nueva presentación de la artista.