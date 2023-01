Sucre | Maestros de Santa Fe marcharon para exigir mejoras salariales #12Ene

Maestros y profesores de la población de Santa Fe, en el municipio Sucre del estado Sucre, en el oriente de Venezuela, marcharon por diversas calles de la localidad para expresar su descontento por los bajos salarios que perciben.

El personal obrero también salió en respaldo a esta lucha por reivindicaciones laborales.

«Nuestra labor es tan importante para la sociedad que es una crueldad que nos paguen $7 por formar a los niños y jóvenes que son el futuro de este país, cuando merecemos sueldos de más de 300 dólares», declaró Mariella Rodríguez, una de las manifestantes.

Rodríguez aprovechó para denunciar la precariedad que presentan los planteles educativos de Santa Fe y la inacción de las autoridades gubernamentales para mejorar esta situación.

«Hay colegios y liceos que no reciben agua permanentemente, los comedores no están bien dotados, las canchas y los laboratorios no cuentan con los equipos e insumos necesarios. Quienes más sufren esto son nuestros niños, porque esto influye en la calidad de la educación que reciben y a la larga eso pasa factura», agregó.

En este sentido, sostuvieron que se mantendrán en protesta hasta que la administración de Nicolás Maduro acceda a las exigencias propuestas por el magisterio venezolano.

