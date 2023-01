Taxistas venezolanos insisten: Hay desigualdad de condiciones #16Ene

Trabajo de www.diariolanacion.com

Con el tema del paso fronterizo arrancó este 2023 el programa Yo Reporto a La Nación, que se transmite cada viernes a las 11:30 am por La Nación Radio FM. En esta oportunidad, los gremios taxistas de ambos lados -Venezuela y Colombia- expresaron las inquietudes y preocupaciones.

En el caso venezolano, el presidente del Sindicato de Taxistas del estado Táchira, Cristóbal Carvajal, dijo que para el gremio que representa, la apertura vehicular es justa y necesaria para el pueblo venezolano; pero piensa que no están en las mismas condiciones que los colombianos. Se sienten en desventaja.

Al respecto Carvajal indicó que, en primer lugar, el Seguro de Responsabilidad Civil (RCV) es muy económico, por lo que cualquier persona que venga del vecino país puede adquirirlo y transitar por todo el territorio nacional, la inversión es de unos 30 mil pesos colombianos. Mientras que a los venezolanos para entrar al país neogranadino les exigen la compra de un seguro que está por el orden de 500 a 700 mil pesos.

Otra de las diferencias en los requerimientos que deben cumplir, no sólo los taxistas sino toda la flota venezolana, es la revisión tecnomecánica que tiene que ver con las condiciones del vehículo e implica otro gasto adicional.

“No puede haber un retrovisor o un parabrisas partido ni vencido, porque eso es causal de que no le otorguen el certificado, pero aquí en Venezuela sí pueden circular. No estamos en las mismas condiciones”, apuntó.

Sostuvo que el Estado venezolano, las cancillerías, los dos gobiernos deben coordinar y asegurar igualdad de condiciones tanto para los taxistas colombianos como los venezolanos que ingresen a cualquiera de los dos países. “Vamos a esperar cómo va a ir funcionando todo esto. Por ahora estamos empezando en ambas partes”, acotó, y recordó que solamente pueden llevar pasajeros y regresar vacíos.

Supuesto matraqueo

Yeison Chacón, taxista venezolano de profesión, se solidarizó con el gremio colombiano ante las quejas públicas por redes sociales que han hecho sobre cobros indebidos en algunos puntos de control dentro del territorio tachirense.

Dijo que es un problema que viene sonando desde hace tiempo y los profesionales del volante colombianos no están acostumbrados. “Hay bastantes alcabalas desde San Cristóbal hasta San Antonio y es muy posible que en cada una se haga una especie de micro matraqueo. Así le digo yo porque en algunos casos piden dos mil pesos, y a lo mejor eso no es representativo, pero dos mil pesos por cuatrocientos carros que puedan pasar al día, pues cuánto puede hacer una sola móvil”, comentó Chacón, y agregó que se rumora de otras situaciones.

Coincidió con Carvajal en opinar que se sienten en desventaja al comparar los requisitos que impone Colombia y las pocas exigencias del régimen venezolano.

Por su parte, Juan Carlos Bastos, presidente del Sindicato de Taxistas de Cúcuta, hizo un llamado al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, para que actúen ante las denuncias que el gremio que representa ha hecho, porque se sienten desprotegidos en territorio venezolano.

“Acá les garantizan seguridad a los compañeros venezolanos que vienen a dejar los servicios aquí, pero quién garantiza la seguridad de nosotros en Venezuela; es que ni el mismo Estado, porque nos está estafando a nosotros como gremio”, denunció Bastos y añadió que ellos están trabajando legalmente.

En cuanto al cumplimiento del acuerdo de solamente dejar pasajeros y no recoger en esa entidad, alertó que hay quejas de que están cargando en carros venezolanos usuarios en el terminal y otros sectores de Cúcuta, por lo que exhortó a cumplir las normas y pidió a las autoridades colombianas tomar medidas.

Anunció que han pensado en convocar un paro en la mitad del puente y exigir al gobernador del Táchira que les brinde las garantías a los colombianos de llevar el servicio de taxi.

