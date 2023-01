OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: “Problemática De La Deforestación En Las Cuencas Hidrográficas Del Estado Lara» (Parte III) #18Ene

“Señor, ayudadme a decir la verdad delante de los fuertes y…

a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.”

Mahatma Gandhi

Viene de “Problemática De La Deforestación En Las Cuencas Hidrográficas Del Estado Lara.» PARTE II. “La Depredación Ecológica que atenta contra la vida nos impone la obligación legal, ética y moral de ocuparnos y unirnos para preservar nuestras vidas y la de futuras generaciones.”

“El daño que se está ocasionando a la naturaleza es directamente proporcional a las consecuencias que habremos de pagar… ¡Inefablemente!».

Quienes han aceptado la responsabilidad de preservar al ambiente, deben cumplirla ejerciendo la autoridad que les confiere tres artículos de nuestra Constitución Nacional, y cinco leyes, con sus respectivos Reglamentos, creadas para proteger al ambiente, como son:

“La Ley de Protección de la Fauna Silvestre; La Ley Forestal de Suelos y Aguas; La Ley Penal del Ambiente; La Ley Orgánica del Ambiente; La Ley de Aguas y la “Ley de Bosques y Gestión Forestal”. Entre los Reglamentos de las leyes ambientalistas más importantes está El Reglamento sobre Guardería Ambiental.”

Tenemos el deber de ocuparnos y actuar más allá de quienes han aceptado la responsabilidad de preservar el ambiente, acatando lo expreso en la Ley Orgánica del Ambiente; Capitulo II-Derecho y Deber a Participar; Artículo 39:(Cito) “Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión ambiental” o, al Artículo 43; Toda persona tiene el derecho y el deber de denunciar por ante las instancias competentes, cualquier hecho que atente contra un ambiente sano. seguro y ecológicamente equilibrado.

Por ética, moral, obligación social y/o, simple sentido de conservación de nuestra propia vida y la de nuestra descendencia, es obligatorio exigir a los funcionarios responsables de parar y castigar a quienes cometen estos ecocidios, Es su deber.

Nuestra Carta Magna trata de eficacia, eficiencia. rendición de cuentas, etc., la verdad no se puede tapar con un dedo. El éxito en una gestión ambiental no debe ser representado por las imágenes que estamos viendo; hemos cuantificado más de sesenta mil hectáreas que han sido quemadas y taladas en zonas de alta fragilidad ecológica…

“Tan sólo en el estado Lara”.

Es urgente parar las actividades ecocidas que se vienen ejerciendo en la zona de “El Pajonal”, municipio Morán del estado Lara, adyacente al cerro Curumato, colindante del Cerro Mundo Nuevo, pues es la zona de mayor índice pluviométrico del estado y protectora de la “Cuenca del Rio Tocuyo,” de alta influencia en el suministro de agua a la Represa “Félix de los Ríos, mejor conocida como Dos Cerritos” que suministra el agua dulce a más del ochenta por ciento de los larenses y se utiliza para el riego necesario en la producción de alimentos.

Existe un movimiento europeo que tiene el principio que expresa:

“Decrecer significa preservar a la Tierra.”

Según esta teoría, cuanto más avanzan los modelos de crecimiento económico depredadores, menos energía y sustento de vida permanece. Enmarcan sus acciones dentro del denominado “Movimiento para el Decrecimiento”, lanzado por Nicholas Georges Roegen, y cuya filosofía se basa en romper con la adicción del productivismo.

Antes existía la creencia de que el hombre podía dominar la naturaleza y que la tecnología podía salvarnos de todo… hoy nos damos cuenta de que más bien nos puede hundir.

Mientras en las zonas altas del estado Lara (Y en todas las zonas cafetaleras) se está talando y quemando, como sucede en la zona de “EL Pajonal – Cerro Curumato – Mundo Nuevo”, donde tienen sus nacientes los Ríos Yacambú Morador y Portuguesa, y nacientes de sus respectivos afluentes, tributarios de la Represa “Dos Cerritos,” “presuntamente”, como la consecuencia de que, los caficultores y demás campesinos, con la finalidad de mitigar el hambre, causada por la pobreza crítica que les ha sido impuesta al no reconocerles un precio justo y equitativo a sus productos, vienen practicado una agricultura de subsistencia, siembra de maíz y caraotas para, tan sólo, tener con qué “mitigar el hambre”. Ahora, “presumimos” que, su desesperación los ha llevado a ampliar la frontera agrícola indiscriminadamente, sin un objetivo definido, o metas realizables.

“Existe una empresa transnacional que produce lápices, utiliza materia prima reforestada, cuenta con una plantación de pinos en 9.600 hectáreas y, procesa 100.000 toneladas de madera al año; 8.000 lápices se fabrican de un pino de 25 años de edad. La empresa fabrica alrededor de 7,3 millones de lápices diariamente, lo que al año se cuantifica en 2,2 millardos de artículos. Dicen sus representantes que…

“Por cada árbol que cortan siembran otro”.

“La meta principal de la siembra de esa empresa, es garantizar toda la madera reforestada para sus operaciones. Sin embargo, afirman que, los bosques han generado otros beneficios. Dentro de las 9.600 hectáreas de su plantación la mayoría está dedicada a los pinos, pero también afirman que, con toda la intención la empresa dejó algunas áreas con su vegetación nativa para contribuir con la preservación del medio ambiente.

Entre 1992 y 1997, se encontraron entre los pinos alrededor de 27 especies de mamíferos y, en 2.007 encontraron 63. Estos animales representan el 22 % del total de los que existen en el país en referencia… Brasil.”

En lo que se refiere a las aves, se acotó que, durante el mismo periodo, el crecimiento la población de aves fue del 52%; y que en total se han contabilizado en sus plantaciones 145 tipos de pájaros…”

CONTINUARÁ…

Maximiliano Pérez Apóstol