Cabello anuncia que presentarán ante la AN-2020 propuesta de ley para regular las ONG #19Ene

Diosdado Cabello, anunció que se presentará ante la Asamblea Nacional (AN) del 2020 un proyecto de ley contra las organizaciones de la sociedad civil para regular el financiamiento y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG)

«Vamos a presentarla la semana que viene ante la plenaria de la Asamblea Nacional, para ver de dónde viene toda esa plata, ya basta que conspiren contra el país a través de las ONG», dijo la noche del miércoles 18 de enero durante su programa Con el mazo dando, transmitido por VTV.

El también diputado dijo que es suficiente de que través de las ONG se «conspire» contra los venezolanos. Dijo que las ONG dependen «del imperialismo gringo y nosotros vamos a revisar todo eso”.

Cabello condiciona las negociaciones

El primer vicepresidente del régimen, Diosdado Cabello, dijo que «no vale la pena» retomar las negociaciones con la oposición hasta tanto no se consume la liberación de los fondos venezolanos en el exterior, tal y como se acordó en las mesas de diálogo que se realizaron en México en noviembre del 2022.

«La oposición no tiene palabra, ya nosotros habíamos dicho algo similar el día lunes en la rueda de prensa, sentarnos a dialogar no vale la pena si ellos no son capaces de traer el dinero que deben poner, que se robaron», dijo Diosdado Cabello, en transmisión de su programa Con el mazo dando, transmitido por VTV.

El también diputado de la Asamblea Nacional (AN) del 2020 instó a la oposición a decirle «a sus amos que hagan algo» por devolver los activos venezolanos.

Aseveró que el «liderazgo opositor se ha ido diluyendo y cada día está más dividido. Ante eso, ellos buscan por todos lados a ver cómo desestabilizan a la Revolución con campañas, nuestro pueblo firme allí».

Arremetidas

Por otra parte, Cabello hizo seguidilla a las arremetidas que el martes 17 de enero hizo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, contra la Iglesia venezolana. Tildó de «zamuro mayor» al cardenal Baltazar Porras, nuevo arzobispo de Caracas.

Calificó de «pillo» al administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, monseñor Víctor Basabe, y lo acusó de ganar al menos 450 mil dólares por venta de franelas oficiales de la Divina Pastora.

En medio de un contexto de protestas del gremio docente para exigir al régimen reivindicaciones salariales, Cabello tildó de «héroes» a los educadores. Evitó mencionar las manifestaciones en rechazo a las políticas de gobierno. Por el contrario, solo se refirió a la movilización que convocó el oficialismo el sábado 14 de enero, porque «fue bonita» y los asistentes, la mayoría por instrucción de sus superiores, le habrían «salido al paso a los manipuladores».

Por otra parte dijo que «la mano de Álvaro Uribe está metida en el asesinato del exdiputado oficialista Robert Serra».

