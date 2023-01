Son titulares jueves #19Ene

Las protestas por salarios justos en todo el país no cesan.

Observatorio de Conflictividad registró 28 protestas por mejores salarios en un día

Cerca de 6,5 millones de venezolanos padecen hambre, según un informe de la ONU.

«En Sudamérica, Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación (22,9%), que en números absolutos equivale a 6,5 millones de personas», señala el informe «Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022» elaborado por varias agencias de Naciones Unidas y publicado este miércoles.

El 4,1% de los niños menores de 5 años en Venezuela sufre desnutrición aguda, «una condición que pone en peligro la vida» de los infantes y que es «causada por una ingesta insuficiente de energía y nutrientes

Un país quebrado: economistas alegan que el régimen chavista no tiene plata para ajustar sueldos

En Barinas, la Policía y Guardia Nacional no pudieron frenar la protesta de los docentes este miércoles 18 de enero.

Lanzaron a las calles a colectivos chavistas para amedrentar y atacar a gremios que protestan en Apure.

“Pa’ la calle”: pensionados respaldan convocatoria de protesta para el 23 de enero.

La Diputada suplente del PSUV en el Consejo Legislativo del Estado Zulia, Gladys Suárez, pide escuchar al pueblo: «Ya no aguantamos más».

Gladys Suárez: «¿Dónde está el Presidente pues, acaso no ve las marchas que nos están haciendo? Ahí hay gente que es del chavismo, pero ya no aguantamos más, ya no me puedes seguir con la misma cantaleta (…) ¿Quién es más criminal, el dólar paralelo o el Banco Central?

Director de la Escuela de Educación de la UCAB: Unos 96 mil docentes emigraron de Venezuela, representa una cuarta parte del número total en ejercicio en el país

Marcha de las Tizas se realizará este jueves en Valencia

UCV aprobó realizar elecciones para renovar las autoridades el próximo 26 de mayo.

Zulia. Trabajador petrolero muere en muelle de PDVSA sin recibir primeros auxilios.

En Lara, Conductores hacen llamado a las autoridades para que atiendan escasez de combustible

Gabriela Boada: situación de DDHH en Venezuela incluye “abusos aberrantes”

Consumo de leche en el país se mantiene muy por debajo de lo recomendado por OMS

ONU entrega casi 6 millones de dólares a proyectos humanitarios en Venezuela

Hermes Pérez: salarios en Venezuela son peores que Haití y Cuba

Violencia y minería ilegal se recrudecen en Amazonas tras operativo militar en el Yapacana

Diputados opositores proponen indexar porcentaje del salario al costo de canasta básica

Trabajadores del Hospital de Ospino en Portuguesa, protestaron exigiendo aumento salarial

Grafitazo en Barinitas y marcha en Sabaneta realizaron los docentes

Sindicato de profesores llama al gremio a unirse a protesta nacional

Educadores realizaron un trancazo en La California, en caracas, para pedir sueldos dignos

Transportistas en Caicara exigen justicia por presunta extorsión de funcionarios

Trabajadores de Fe y Alegría en Aragua, alzaron su voz de protesta en la región

En el Zulia, los docentes se mantienen en las calles exigiendo condiciones laborales

Trabajadores públicos en Portuguesa, siguen en las calles a pesar de denunciar ser perseguidos

Delegación chavista seguirá sin derecho a voto en la ONU por sus innumerables deudas

Red de Instituciones Larenses alerta sobre la “Problemática De La Deforestación En Las Cuencas Hidrográficas Del Estado Lara»

Transportistas de Táchira: Esperamos autorización para pasar hacia Cúcuta

Azalea Colmenares sobre escasez de gasolina: Traten de guardar sus carros y tener paciencia

Trabajadores del MAT: «Con los $6 mensuales que cobramos solo podemos comprar un cartón de huevos»

Durante directorio de Fedeindustria denuncian crisis en el sector turismo en la zona de Paria

Padres de pacientes oncológicos protestaron por la paralización de las quimioterapias en Barcelona

Por falta de insumos, muere un niño de dos años en el oncológico infantil de Barcelona

Diciembre de 2022 cerró con un 15% menos en ventas comparado con el año 2021

‘Con pasos más pausados y más seguros’: ANSA prevé que el sector supermercados siga creciendo en 2023

EEUU prometió en la OEA que Maduro rendirá cuentas por sus atrocidades

Guaidó acusa al régimen de Maduro de querer seguir robando el dinero de los venezolanos y recrimina sus excusas para evitar la negociación

Ex gobernador de Miranda Enrique Mendoza desmintió su muerte

Monseñor Basabe desmintió rumores sobre su detención

Cabello anunció que introducirán ley para regular financiamiento de ONG´s la próxima semana

UCV renovará autoridades en el mes de mayo 2023, tras 15 años sin elecciones

María Corina Machado: Exijamos voto manual a la Comisión Nacional de Primarias

Elías Sayegh: Hemos diseñado un ecosistema de salud público de primera calidad

Venezuela suma 39 nuevos contagios de Covid-19

Deisy Solórzano, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en el estado Apure, afirmó que el comandante de la policía del estado Apure llamó a presuntos miembros de los denominados “colectivos” para intimidar a los maestros durante una manifestación.

Dólar: 19,98 Bs/$ – Bitcoin 20,750.50

La divisa norteamericana cotizó en 22,20 bolívares por dólar la tarde del miércoles.

2022 cerró con casi 50% de inflación en dólares en Venezuela.

Asdrúbal Oliveros: “En Venezuela hay que controlar la inflación con una dolarización”.

Depósitos en dólares subieron más del 400% en Venezuela

Sudeban autoriza otorgamiento de créditos en bolívares sobre 30% de depósitos en divisas

Internacionales

Diputados argentinos piden declarar a Maduro persona non grata

Disidencia de las FARC deja en libertad a otros dos secuestrados

PERÚ: MINSA declara todos los hospitales de Perú en Alerta Roja a puertas de multitudinarias protestas en el país el jueves y viernes.

El «Chapo» Guzmán lanza un «SOS» al presidente de México

Capturan en El Salvador a colombiana vinculada en asesinato del fiscal Pecci

Terremoto de magnitud 5,4 dejó 120 heridos en el norte de Irán

Siberia registra temperatura de -62,7°C (-80,9°F), la más baja en 20 años.

El expolicía responsable de la muerte de George Floyd pide anular su condena

Detienen a otros 15 balseros cubanos en los Cayos de Florida

La ONU pide agilizar la salida del mar Negro de buques con cereal ucraniano

Blinken insta a los alcaldes de EEUU a recibir migrantes «fundamentales para el crecimiento».

El jefe de la OTAN alerta de nuevas ofensivas rusas y urge a dar mejores armas a Ucrania.

Davos. Zelenski implora tanques y protesta tras las evasivas de Alemania: «La tiranía avanza más rápido que las democracias».

Rusia reconoce haber matado a un soldado que desertó de una base militar.

Jacinda Ardern: La primera ministra de Nueva Zelanda anuncia por sorpresa que dejará su cargo en febrero.

Panamá detecta 17 casos más de viruela de mono

Fallece la persona más anciana conocida, 118 años una monja francesa

Muere el ministro del Interior de Ucrania al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en la región de Kiev. El aparato cayó sobre una guardería en Brovari. Al menos 13 personas más han perdido la vida en el siniestro, entre ellas el viceministro, el secretario de Estado y un niño.

Ucrania investiga todas las hipótesis sobre el helicóptero estrellado

Un niño de 10 años mata a su compañero de clase en México por ganarle en un videojuego.

Otorgaron a Ovidio Guzmán nueva suspensión provisional que frena su extradición a EEUU.

Daniel Ortega ofrece “destierro o cárcel” a Rolando Álvarez, el obispo más crítico con el régimen en Nicaragua.

Bukele admite “errores humanos” y libera a tres mil personas detenidas durante el régimen de excepción

Venezolanos en Denver, angustiado por nueva regla de permanencia: solo puede estar 14 días en los albergues públicos

Rusia, cero negociaciones “de paz” con Zelenski, pero dispuesta a estudiar “propuestas serias” de Occidente

Talibán exige cubrir cabezas de maniquíes en Kabul. Las tiendas que tengan maniquíes femeninos tendrán que exponerlos sin cabeza o, en el mejor de los casos, con la cara cubierta”

El efecto ChatGPT: las universidades cambian sus métodos de enseñanza.

Johnson & Johnson anuncia el fracaso del último ensayo para desarrollar una vacuna contra el VIH.

Guterres acusa en Davos a transnacionales petroleras de propagar una «gran mentira». «Al igual que la industria tabacalera, los responsables deben rendir cuentas».

El Gobierno argentino recompró mil millones de dólares de su deuda externa.

Las garras de Rusia en América Latina: Lavrov destacó lazos con Cuba, Nicaragua y Venezuela

El nuevo embajador de EEUU ante la OEA, Francisco Mora, pidió el miércoles a los miembros del organismo mantener la presión contra los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba para que regresen a la «democracia».

Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones pierde un 1,81%.

‘Party City’, la mayor empresa de artículos para fiestas en EE.UU. se declara en ‘bancarrota’

Las señales negativas se multiplican para la economía de EE.UU.

Bank of America registra falla en sistema vinculado a Zelle: usuarios reportan saldos negativos en sus cuentas

El FBI detiene al fundador de la plataforma Bitzlato por fondos ilícitos

De codearse con la realeza a traficar menores: Ghislaine Maxwell reveló detalles de su relación con la reina Isabel II

Películas de Marvel vuelven a China tras más de tres años de «prohibición»

Un cometa verde podrá ser avistado este 1 de febrero

Natasha Araos pidió la custodia total de su hijo con Chyno Miranda

Madonna anuncia gira mundial para celebrar sus cuatro décadas de carrera

Gloria Estefan, entre próximos miembros del Salón de la Fama de Compositores

Barbie lanzará muñeca con síndrome de Down

“Flowers” de Miley Cyrus destronó a la BZRP Music Sessions de Shakira en Spotify

“No buscaban a la más bella”: Jueza de Miss Universo aclaró cómo fue el proceso de elección

Deportes

Testigo señaló a exejecutivos de Conmebol de aceptar sobornos multimillonarios

FIFAgate: Juicio en Nueva York por el megaescándalo de sobornos en el fútbol latinoamericano.

Nadal queda eliminado en el Abierto de Australia

La Guaira le dio un arepazo a Magallanes para volver al primer puesto con Caracas que fue blanqueado por Cardenales

Venezolano Juan Ruiz se convirtió en nuevo líder de la Vuelta al Táchira.

Foro Argentino denunció a Maduro, Díaz Canel y Ortega por “crímenes de lesa humanidad”

Con un golazo de Lautaro Martínez, Inter venció al Milan y se quedó con la Supercopa de Italia.

En medio de la vuelta al Táchira docentes universitarios protestaron por sueldos justos

Venezuela recibirá los quintos Juegos Deportivos del ALBA

Regresa la Copa Davis: Venezuela ya tiene sus cinco jugadores

Cambios en el fútbol mundial: se podrán escuchar en vivo las comunicaciones de los árbitros en el VAR

Un futbolista francés fue detenido en un aeropuerto con 100 kilos de cocaína en sus maletas

