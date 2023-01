OPINIÓN Recuperar la confianza de los venezolanos #21Ene

Nos encontramos en un momento clave en nuestra historia. Luego de 23 años de un régimen corrupto en el poder y de padecer una emergencia humanitaria compleja, los venezolanos vivimos en una horrenda pesadilla en la que debemos luchar a diario contra toda clase de adversidades para poder sobrevivir. Esta es la mayor injusticia que hemos vivido en toda nuestra historia republicana. Nuestro país necesita soluciones reales y profundas que den un cambio a nuestro destino y que nos permitan reconstruir a Venezuela.

Es innegable que la amplia mayoría de los venezolanos aspiramos a un cambio político real. Sabemos que los problemas que enfrentamos como sociedad tienen un único responsable. Sin embargo, quienes nos dedicamos a la política en el país y trabajamos por la causa democrática, debemos ser conscientes que hoy nos encontramos divididos como consecuencia de los errores cometidos en el pasado y que esto ha costado la confianza de la gente.

publicidad

Los venezolanos se sienten apartados de la política, dolidos y abandonados porque esta no ha logrado cumplir las metas planteadas y alcanzar el cambio. La política perdió valor y es nuestra tarea cambiar esto. La gente está sumergida en demasiadas preocupaciones como para apoyar a quienes no parecen escucharlos. Debemos aceptar que hoy no somos una opción real para la gente, que hay una desconexión entre nosotros y la población. No obstante, todo esto tiene solución si trabajamos nuevamente para recuperar su confianza y ganarnos su apoyo. Sin el respaldo de los venezolanos no hay forma alguna de avanzar.

Aceptar nuestros errores y aprender de ellos para recuperar el apoyo y la esperanza de los venezolanos debe ser nuestro norte. Este país pide un cambio más allá de la oposición. Es nuestro deber arropar todo ese clamor popular para convertirlo en algo tangible. No es cuestión de vender falsas ilusiones, todo lo contrario, es entender que somos una mayoría, pero una heterogénea, que tiene diferencias, sí, y también que en el fondo quiere lo mismo.

El pueblo quiere contar con políticos que estén a la altura de las circunstancias y en quienes pueda depositar sus esperanzas. Es posible construir las soluciones que nos saquen de esta pesadilla que vivimos, pero tenemos que unirnos y organizarnos. Seguiremos adelante. No podemos descansar hasta reconstruir esa Venezuela de oportunidades que por años hemos soñado.

Stalin González