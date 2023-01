Guayaneses reafirmaron sus principios democráticos y alzaron la voz para defender sus derechos #24Ene

Trabajo de www.correodelcaroni.com

“Los jóvenes queremos vivir en democracia”, “no hay democracia si hay presos políticos”, “la victoria democrática sólo se logrará cuando hay unidad de objetivos”. Estos fueron algunos de los mensajes que se plasmaron en pancartas durante la marcha en conmemoración de los 65 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela.

publicidad

Cada año se conmemora el levantamiento del 23 de enero, fecha para reivindicar los valores democráticos en el país y que hoy es escenario para hacer protesta social y política por la crisis que vive el país.

De esta forma, la conmemoración del Día de la Democracia en Venezuela, también se convierte en un día de expresión y protesta contra el régimen, actualmente bajo la administración de Nicolás Maduro.

Carmen de Rivero, vestida toda de blanco, el color de su partido, con bastón en mano y a su propio ritmo, hizo todo el recorrido de la marcha opositora que se dio en el sector Alta Vista de Puerto Ordaz.

Su motivación: sus hijos fuera del país y una vida que no pensó tener después de su trabajo como educadora.

“Trabajé 33 años en educación y nunca pensé que en mi senectud, con ocho hijos, todos profesionales y fuera del país, estuviera en estas condiciones. Maduro nos ha quitado el sentido de pertenencia, nos ha quitado la moralidad psicológica del docente, nos ha quitado parte de la vida, estamos psicológicamente ausentes del país”, expresó.

“No es posible que muchas madres tengamos que tener nuestros hijos fuera, mis nietos naciendo fuera del país, no tengo convivencia con mi familia”, lamentó.

Para Lucía González, también de la tercera edad, todo pasa por un cambio de gobierno.

“Nosotros tenemos que sacar a este sistema para poder tener gobierno. ¿Qué hacemos con un aumento de sueldo si tenemos a Maduro con sus políticas económicas y todo se nos devalúa?”, sostuvo.

Los jóvenes también participaron en la marcha, y expresaron incertidumbre por su futuro educativo y posterior ingreso al campo laboral, cuando ven clases en instituciones deterioradas y las empresas están asfixiadas por la hiperinflación.

Así lo expresó Carlos Zerpa, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG).

“Salimos a marchar porque necesitamos apoyo, no tenemos transporte ni comedor en la universidad, hasta se hace difícil conseguir el efectivo para el pasaje. No hay aire acondicionado ni puertas en los salones, a veces hasta vemos clases en el piso porque no hay suficientes pupitres. Uno hace lo que puede porque es nuestro futuro, a veces el director nos da clases porque hay profesores que no pueden asistir”, relató.

La marcha fue propicia para que, quienes no pertenecen a un partido político, también se dirigieran a los líderes de estas organizaciones y exigirles unidad.

“No vamos a salir de este régimen si cada uno está por su lado y hablando de unidad de la boca para afuera. Es necesario que pongan sus intereses de lado porque si crean más desconfianza el oficialismo gana terreno”, dijo Oswaldo Lara, uno de los asistentes a la marcha, que también se aprovechó para homenajear con un minuto de silencio por los caídos en protestas y por quienes han muerto debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país.

Paralelamente, el oficialismo realizó una concentración y marcha en San Félix para protestar contra el “bloqueo económico”, con el que justifican parte de la crisis que vive Venezuela.

Leer más en Correo del Caroní