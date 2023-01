APUCLA: Hasta ahora sólo la UCV ha decidido renovar autoridades #25Ene

Tras haber transcurrido una semana que en Caracas, en forma unánime, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela acordara, después de quince años, celebrar elecciones para renovar autoridade, decanos y representantes de profesores, ninguna otra casa de estudios superiores ha hecho un pronunciamiento similar.

Como es de recordar hubo una medida cautelar, que ha impedido la realización de elecciones en las universidades de nuestro país, manifestó al respecto la profesora Déborah Velásquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (APUCLA) al ser consultada por El Impulso.

publicidad

Estamos muy interesados en atender a la demanda de la comunidad universitaria de poder renovar los cuadros a nivel de las autoridades universitarias, manifestó. Ni de la UCLA, ni de ninguna de las universidades se tiene conocimiento de que una decisión como la de la UCV haya sido tomada.

En la Constitución se define el claustro universitario, conformado por los profesores y estudiantes, explicó. El gobierno ha indicado que en las elecciones universitarias deben votar los otros sectores. En este sentido la dirigente gremial no se opone a ese planteamiento, porque debe haber participación de todos los sectores que trabajan en las universidades.

Cuando se le preguntó acerca de las expectativas que existen en el ámbito de la UCLA, respondió que la situación para la clase trabajadora es muy lamentable.

Los profesores no están percibiendo sus sueldos de acuerdo a la responsabilidad que cumplen y, además, los ingresos no le permiten tener un nivel de vida digno no sólo para ellos, sino también para sus familiares. Y tanto unos como otros no tienen seguridad social.

Hay situaciones que tienen que ser resueltas en cada una de los decanatos, a fin de garantizar la realización de los trabajos sin ninguna dificultad en los escenarios propios de una universidad.

Dentro de las expectativas existentes es que se resuelvan todas estas cosas no sólo en la UCLA sino en todas las universidades porque el problema es general.La universidad es factor fundamental para la transformación de cualquier país, pero, lamentablemente, no se hacen las inversiones necesarias con tal propósito, se desconoce el rol que cumplen los docentes para la formación de relevo y, en fin, no se le ha dado el sitial que le corresponde a la educación.