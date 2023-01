OPINIÓN Reflexiones en positivo: Paz, convivencia y que cese la diatriba #26Ene

Siempre se ha dicho que lo que comienza mal termina mal, hagamos votos porque este dicho no tenga nada que ver con nuestra nación, por las tantas noticias y sucesos de los primeros quince días que no son nada positivas ni halagadoras, está transcurriendo este mes en un solo conflicto y solo nos entristece, cuando ya se hablaba de que este país se había arreglado, entonces si se arregló o se está arreglando que es justamente lo que deseamos toda la gente de buena voluntad que lo que desea es trabajar, producir, contribuir al desarrollo por medio del trabajo honesto y tenga como retribución una permanente incertidumbre, supuestamente los pensantes que toman las decisiones deberían y por el bien de todos llegar a un consenso, a una alianza estratégica, libre de intereses personales donde el país realmente pueda salir a flote y haya respeto de parte de los dos bandos; eso de estar permanentemente en un pleito y un dime que te diré no deja dividendos, no suma, esto más bien resta y a la vez una administración de algo tan delicado como es el manejo de la caja publica tiene que haber una unión donde todos sientan el clamor de la madre patria hoy dolida y ofendida por la ingratitud y la indiferencia de sus hijos, es increíble que cuando se va agarrando el rumbo y se empieza a ver una lucecita favorable, ellos mismos lo echan a perder, lo eliminan; ¿quiénes son ellos? Habría que preguntarle a otro campesino ¿qué fue lo que comento? ¿Pero usted amigo lector también sospecha quiénes son?

También esta primera quincena a estado de moda una frase de Francisco de Miranda “Bochinche, bochinche y más bochinche” donde según las noticias cada día traen más confusión sobre los políticos que también dicen que representan a la nación, para muchos perdieron la ruta, hablo de la llamada oposición tema para mi muy álgido porque soy neófito en la materia y aparte me llena con pasión hablar en positivo y las actuaciones de estos caballeros ha sido peor el remedio que la enfermedad, haciendo un flanco favor a quienes ellos dicen ser opositores, estos señores en vez de aportar soluciones sus actitudes recientes o siempre son parte del problema, el país palo abajo sin aprovechar tantas bondades de que fuimos dotados y ellos invirtiendo el tiempo en sacarse los trapitos al sol en un enfrentamiento vergonzoso para el mundo, en una pelea visceral de puñaladas traperas como enemigos, afirmamos y practicamos lo que dijo Francisco de Miranda; pido disculpa a mis lectores por haberme salido de mi estilo de comunicarme pero yo como venezolano trabajador a tiempo completo, cómodo estoy molesto o a derecho con estos sucesos que golpean a los que amamos y deseamos una nación creíble, un país solvente en lo moral y económico , que brille por si misma y su idiosincrasia única como la nuestra, queremos paz, convivencia y que cese la diatriba.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

