Diosdado Cabello asegura que no está en sus planes eliminar ninguna ONG #26Ene

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, aseguró que la Asamblea Nacional electa en 2020 no pretende eliminar ninguna ONG, tras la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines.

Cabello comentó que “nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con la Constitución, con la Ley, se hará una consulta pública. Porque dicen que son Organizaciones no Gubernamentales, casi todas operan con fines políticos. Qué es lo que debe hacer usted cuando decide asociarse con fines lícitos, registrar esa empresa, para pagar los impuestos”, declaró.

“Si nosotros no hacemos la ley, el Estado no está facilitando el derecho que tiene la gente de organizar una ONG, porque no hay reglas claras, la ley va a poner las reglas claras. Entonces salen por ahí, van a eliminar las ONG, no, nosotros no vamos a eliminar ninguna ONG, no está en nuestros planes, para nada”, exclamó.

Es importante mencionar que el conocido como “el número dos del chavismo”, detalló que ha identificado 62 organizaciones de la sociedad civil “que operan con fines absolutamente políticos y que reciben financiamiento de otras naciones”, lo cual sería prohibido por la nueva legislación y dejaría a estas ONG en situación de ilegalidad.

“Las ONG, no son más que una estructura de conspiración de todo aquello que esté contra de EEUU”, señaló Cabello, agregando que “es solo poner orden”.