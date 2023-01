EntrevistaDominical Rosario Anzola: No se pueden satanizar las redes sociales #29Ene

La escritora, poetisa e investigadora Rosario Anzola, quien ha estado en su ciudad natal, Barquisimeto, para dar inicio al Año de Cadenas en homenaje al premio Cervantes 2022, dice que no se puede satanizar a las redes sociales y medios digitales por pensar que éstas alejan a las personas de la lectura porque leer es propio de quienes les gusta hacerlo, como ocurre con los que tienen oído musical o tienen cualquier pasatiempo.

Como conocedora de la obra del poeta Rafael Cadenas aspira que este tributo de reconocimiento al célebre intelectual barquisimetanos sea motivo para que los jóvenes se interesen en la obra de una de las personalidades más importantes de la literatura castellana.

La autora de “El niño que soy” y de otros 21 libros dirigidos a los niños, de cuatro poemarios e igual número de trabajos de investigación y de tres biografías, al ser entrevistada por El Impulso, confiesa conservar su vocación de educadora y, como tal, ha dictado talleres literarios dentro y fuera del país.

¿Cómo ve a Barquisimeto hoy?

Alegre, cordial y musical. Aquí hay un ambiente distinto a los demás pueblos y ciudades de Venezuela.

¿Sigue siendo Barquisimeto un pueblo grande?

La más hermosa aldea del mundo. Y es así por la solidaridad de los barquisimetanos. ¿Qué le ha llevado a interesarse por la poesía de Rafael Cadenas?

Mi acercamiento con él es por ser barquisimetano. Desde niña escuchaba hablar de escritores y poetas barquisimetanos – Rafael Cadenas, Salvador Garmendia, Alberto Anzola, mi tío Napoleón Anzola– y después por estudiar literatura. Al hacerlo, estudio a Cadenas, la agrupación literaria Tabla Redonda, a la cual él perteneció, y todas las actividades inherentes a él, y más adelante hago relación muy cercana con sus amigos, poetas, en Caracas. Entonces nos fueron uniendo muchos lazos, además de mi admiración nata de adolescente por su poesía y desde que estudiaba literatura.

Cadenas, ¿se ha convertido ya en una referencia mundial por su quehacer en la poesía castellana?

Claro, él ha recibido varios premios y muchos reconocimientos en el mundo. Me sorprende cuando he viajado y asistido a reuniones de escritores y poetas, quienes me preguntan: ¿Tú eres venezolana, conoces al maestro Cadenas, al poeta? Es sumamente admiradísimo.

¿Por qué fuera del país se admira y respeta a figuras relevantes como Cadenas y aquí, fuera del ámbito donde se desenvuelven poetas y escritores, no se les conoce?

Por falta de educación y cultura. Aquí, lamentablemente, prevalece una formación educativa muy obsoleta de los tiempos del siglo 19, ni siquiera del siglo 20, que es memorística, con una historia más mítica que real, de baja calidad, que no sirve. Yo he trabajado con docentes que carecen de formación sensible. Le tienen miedo a la poesía. Algunos de ellos me han dicho que no entienden lo que escriben los poetas, y si no son capaces de entender la poesía, ¿cómo la van a enseñar a los niños? La poesía es otra forma de expresarse con una visión artística y sensible. He dado cursos no sólo a docentes, sino a padres de los alumnos, de cómo se puede abordar la poesía.

¿Cómo ha sido la receptividad obtenida?

Absoluta, total. Cuando empiezo a descongelarles el miedo, les voy sugiriendo perder la desconfianza en el sentido de las palabras. Si alguien me dice, por ejemplo, que no entiende por qué el poeta dice que la luna es una moneda de plata, yo le pido que me haga otra comparación que sea más bonita. Es en ese momento en que comienzan a pensar en lo que pueden decir ellos mismos acerca de determinada cosa o situación. Buscan palabras que le resulten agradables.

Es que el castellano tiene muchas palabras para cualquier cosa.

Claro. Cuando ellos se dan cuenta que pueden construir una metáfora comienzan a meterse dentro de lo que el poeta quiso decir. El poeta escribe para todos los lectores. Es polivalente. Así lo van entendiendo las personas cuando descubren que pueden comprender la poesía.

Todos los escritores son influenciados por quienes le precedieron o por otros. ¿Cuál ha sido el poeta que más ha influido en su creación?

Federico García Lorca. Es maestro de calidad en el ritmo de la poesía. Sus poemas los he trabajado con niños, quienes los disfrutan plenamente, sobre todo cuando sus poemas los interpreto como canciones.

¿Y de ensayistas, novelistas, investigadores?

Las escritoras mexicanas, especialmente Elena Ponitowka, ganadora del premio Rómulo Gallegos por su novela El tren pasa primero. Y también puedo mencionar a la novelista, poetisa, ensayista y autora de obras de teatro Margarita Yourcenar, francesa-estadounidense. Sus libros, tanto de ella como de aquella, son insustituibles.

Le hacía estas preguntas porque Mario Vargas Llosa, ahora que está en el tapete por sus devaneos amorosos, ha confesado que su mayor influencia fue de Gustavo Flaubert por su novela Madame Bovary, ejemplar que carga para arriba y para abajo, según las fotos que le han tomado.

Claro que la lectura impacta. De que cada obra que leemos nos queda algo. No te lo digo porque sea escritora y por ser profesora de literatura, sino que el lector recrea cada lectura. Esa es su potestad.

¿Qué está pasando con la lectura? ¿Las redes sociales impiden que la gente lea menos o es que ya se está perdiendo la costumbre de leer?

Siempre ha habido lectores desde que existe la lectura, unos más y otros menos, de acuerdo al interés que se despierte en ellos por leer. Así se puede apreciar en las familias. Yo lo veo por mis hermanos, algunos de los cuales no tienen estrecho acercamiento a la lectura. Eso es parecido al que no tiene oído musical o al que no siente inclinación a la pintura, o no se interesa por una actividad deportiva o por tener un pasatiempo. No se puede satanizar las redes sociales o los medios digitales por pensar que son culpables de que no haya lectores. Una lectura corta puede llevar a una lectura extensa, siempre que quien lea se interese por los contenidos. En congresos de literatura infantil a los que he asistido se ha planteado aspectos relacionados con la lectura y hasta han surgido preguntas preocupantes, como el de que si los libros digitales llegarán a desplazar a los libros impresos, pero también se han presentado ponencias muy reveladoras de que está comprobado que los libros digitales más leídos son los que también son más buscados en sus ediciones impresas. Porque a quien le agrada un libro digital quiere tener un ejemplar impreso. Es interesante este asunto, indudablemente. Las redes sociales y medios digitales son elementos de información, formación y deformación porque algunos de ellos deforman, pero tanto para niños como para jóvenes son los instrumentos que le sirven de aprendizaje. Lo que hay que crear son los mecanismos para que la lectura les llegue a través de esas redes y medios digitales. No satanizarlos.

La pandemia china ha afectado a todo el mundo. ¿En qué forma perjudicó a la educación, porque, prácticamente, la paralizó?

Así es, pero tiene que pasar un tiempo para que haya un registro de las consecuencias que ha dejado. En el caso de las familias unió a las parejas que estuvieron juntas todo el día, pero no así a otras que se separaron porque no se soportaban. Y, en general, ocasionó problemas en distintas áreas, incluyendo la educación.

En este último aspecto, algunas organizaciones no gubernamentales han dado cuenta que hay más de un millón de niños que en Venezuela han sido dejados al cuidado de sus abuelos y otros parientes porque sus padres se fueron del país en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Pero, ¿Cómo ve la deserción escolar porque la mayoría de esos niños han dejado de ir a las escuelas?

Esos niños por lo general tienen, además de desnutrición real, una desnutrición afectiva y una desnutrición cívica porque no están siendo formados. Es preocupante el problema y debiera ser abordado por el Estado venezolano, para que esos niños puedan retomar una cierta normalidad en las escuelas. Lamentablemente, las escuelas están desmanteladas y los educadores también se encuentran en situación extremadamente precaria. Es una situación sumamente difícil.

¿Recomponer este país será posible?

Costará muchísimo. Habrá que hacerlo. Y eso está en manos de nosotros, los propios venezolanos.