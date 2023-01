AvanceIMP “El lapicero pa´ que firme de una vez”, docentes en Lara piden por la firma de un nuevo contrato colectivo y mejora de sueldos #31Ene

Como lo había anunciado al inicio de esta semana, los trabajadores del sector educativo salieron nuevamente a las calles a protestar, manteniendo su lucha por salarios dignos, por lo que para la mañana de este martes marcharon desde la Plaza Los Ilustres hasta la sede de la Defensoría del Pueblo exigiendo por una mejora salarial.

La Profesora Isvely Pellín comentó que decidieron salir en este último día del mes de enero vestidos de verde, teniendo en cuenta que, a su consideración, este color representa la esperanza y la educación, “aspectos fundamentales en una sociedad”.

“Ya está bueno. Nuestra contratación colectiva ya tiene 3 años vencida y un año en discusión. La inflación nos arropó y no nos alcanza para nada el sueldo. Yo soy docente de 54 horas con posgrado y gano menos de 20 dólares, no puedo mantener mi casa, y mi familia, menos cubrir mis necesidades médicas y una alimentación básica. No tenemos HCM, no tenemos servicio funerario, ni siquiera para el pasaje”, apuntó.

Estas declaraciones fueron respaldadas por la profesora Sonia Hurtado, quien aseguró que “sin educación no hay país”, al mismo tiempo que toda esta situación hace que se sienta frustrada, tras no recibir respuestas por parte de la administración de Nicolás Maduro.