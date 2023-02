COLUMNA El rincón de los miércoles #1Feb

Cada día que pasa los colombianos ya saben cuáles son las debilidades de Gustavo Petro con la decisión de quedarse con la chatarra rusa de guerra antes de ofrecérsela a Ucrania en su guerra contra el país agresor. Lo dijo sin ningún rubor en la reunión de presidentes antidemocráticos en la Argentina, no esconde Petro a su ya conocida tendencia de apoyar a los gobiernos comunistas o de izquierda extremista, en Europa y en nuestra América Latina. Regímenes como el de Gustavo Petro se inclinan más por lo ideológico que por los sistemas democráticos… MIAMI: 175 millones de dólares se invertirán en Miami para adquirir igual número de autobuses eléctricos para la ciudad para aumentar el transporte público, estimándose que la flota completa estará lista dentro de un par de años. La primera unidad la entregarán en octubre del año en curso. En Venezuela seguiremos esperando por la llegada de la modernidad del sistema que, por los tiempos que corren, tardará muchas décadas más… El Real Madrid se aleja cinco puntos del Barcelona al empatar su compromiso con la Real Sociedad en su compromiso del pasado domingo, mientras los culés andan cómodos liderando la Liga Española. La casa blanca sigue pensando en Raúl González para reemplazar a Carlos Ancelotti como director técnico. Y no digan que no se los dije… ¿Saben qué? El estupendo futbolista Salomón Rondón, quien había anunciado recientemente que había abandonado ese deporte ha sido contratado para jugar con el River Plate de Argentina para suplir la ausencia del Mundialista Julian Alvarez, quien ahora formará parte del elenco del Manchester CIty.

Rusia está acelerando la guerra contra Ucrania ante la posibilidad de enfrentar en un par de meses a la artillería de los tanques Leopard de los alemanes en primer lugar y los Evans de Estados Unidos que el presidente Biden enviará en las próximas semanas a las batallas que protagonizan ambos países, los cuales pueden poner fin a las hostilidades, como piensan los entendidos en asuntos bélicos, los hijos de Putín, como señalan los informes están perdiendo la guerra frente a la defensa y ataques y defensa de las tropas ucranianas que hoy disfrutan de la simpatía de todo el mundo. Ese armamento solicitado por Ucrania será vital en este tiempo de guerra por su diversidad en la acción terrestre… Pandemia: No hay que bajar la guardia, frente al Covid-19 recomienda la Organización Mundial de la Salud donde se conoció que 170.000 personas han muerto en todo el mundo a causa de la terrible pandemia. La emergencia de salud global se mantiene, ha dicho la OMS… Nicaragua: El feroz gobierno de Daniel Ortega ha prohibido a los turistas y periodistas ingresar al país equipos para grabar y audios, videos, además de impedir la libre actividad del clero, en una escalada de terror contra quienes adversan el régimen del dictador… Lapsus: La semana pasada anunciamos que el Premio Cervantes otorgado a nuestro poeta Rafael Cadenas sería entregado la semana pasada cuando la verdad es que está pautado para los primeros días del mes de abril en Alcalá de Henares, España. Ruego aceptar mis disculpas… Tip: Una banda caraqueño llamada Los Mesoneros debutará en Miami en dos días, pero no se alarmen, se trata de cinco músicos caraqueños cuya primera presentación se ha programado para mañana jueves en la Scala de Brickell. Si están por esos lados no se olviden de ir, Los mesoneros son muy buenos.

La confrontación electoral entre dos presidentes sería un gran espectáculo político en los Estados Unidos. Trump y Biden pudieran ser los grandes protagonistas, pero para los observadores políticos del norte están plenamente convencidos que habrá un tercer candidato que pudiera entrar en el combate con iguales oportunidades de llegar a la Casa BLanca, si surten efecto los cuestionamientos de la mayoría en desacuerdo con las acusaciones sobre un misterioso ocultamiento de documentos oficiales por parte de Biden y Trump, quienes hasta ahora han preferido guardar silencio ante las investigaciones del FBI, sin duda alguna indescifrables para los Estados Unidos.

Leo que el Deportivo Lara será uno de los equipos ausentes en la nueva temporada de fútbol profesional. Muchas serán las causas para esa ausencia, pero fundamentalmente la económica. Pensamos que tal vez no se ha podido gestionar bien la mejor manera de mantener un equipo profesional, por ejemplo, superar los problemas para atraer a la fanaticada hasta el parque de Cabudare y crear esa necesidad de ver un buen espectáculo. El estadio, según cuentan, no está en su mejor momento físico, para no decir abandonado a su suerte, no se ha podido superar el problema del transporte, todo sencillamente por ausencia de un buen administrador o regente del parque capaz de promover su uso aprovechando su capacidad de albergue. El Estado no aporta ni ideas para mejorar la situación ofreciendo alternativas con el apoyo externo e interno , en fin todo está sencillamente al alcance de la buena o la mala suerte de haber construido un estadio sin tener la menor idea de lo que significa mantenerlo.

