UNEXPO rinde homenaje a Antonio José de Sucre: Ingeniero Ilustre de Venezuela, en el 228 Aniversario de su Natalicio #3Feb

Un merecido homenaje, rinde la la comunidad universitaria del Vicerrectorado Puerto Ordaz de la UNEXPO, al epónimo de nuestra institución, por siempre el Gran Mariscal de la Gloria, cumanés Antonio José de Sucre, dada la la trascendencia del hombre que dejó un extraordinario legado a los venezolanos y a Latinoamérica toda.

Nace en Cumaná, Venezuela, el 3 de febrero de 1795. Sus padres fueron José Antonio Sucre Urbaneja y Manuela de Alcalá, quien murió cuando él tenía siete años de edad. Durante su adolescencia es enviado a Caracas al cuidado de su padrino, el presbítero Antonio Patricio de Alcalá, arcediano de la Catedral. Allí inicia sus estudios de Ingeniería Militar en la Escuela de José Mires.

Sucre destacó en todos y cada uno de los cargos y responsabilidades que tuvo como soldado, estadista, diplomático, congresista, presidente de la República de Bolivia, fundó periódicos, universidades, cortes de justicia y diseñó leyes.

En la última carta de Antonio José de Sucre a Simón Bolívar, escrita en Bogotá el 8 de mayo de 1830,expone «…el dolor de la más penosa despedida…», y así de su propia mano escribe: «No son palabras las que pueden fácilmente explicar los sentimientos de mi alma respecto a Vd.: Vd. los conoce, pues me conoce mucho tiempo y sabe que no es su poder, sino su amistad la que me ha inspirado el más tierno afecto a su persona. Lo conservaré, cualquiera que sea la suerte que nos quepa, y me lisonjeo que Vd. me conservará siempre el aprecio que me ha dispensado. Sabré en todas circunstancias merecerlo. Adiós, mi general, reciba Vd. por gaje de mi amistad las lágrimas que en este momento me hace verter la ausencia de Vd. Sea Vd. feliz en todas partes y en todas partes cuente con los servicios y con la gratitud de su más fiel y apasionado amigo».

La hoja de vida de este gran hombre es tan meritoria y extensa, que cualquier institución tendría razones suficientes para honrar su nombre. Por considerársele el primer ingeniero de Venezuela la Universidad Técnica del Estado venezolano (UNEXPO) decidió adoptar su nombre.