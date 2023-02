RETACITOS #5Feb

Por más vueltas que le hemos dado para encontrar las cosas positivas, los acuerdos logrados, los beneficios para los trabajadores, de las reuniones de la tercera sesión presencial del Foro de Diálogo Social con asistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que acaba de concluir en la Isla de Margarita, lo que se se siente es que ha dejado un sabor amargo de boca entre las centrales obreras y los sindicatos, mientras que los empleadores han mantenido un cauteloso y prudente silencio, aun cuando definitivamente tampoco están satisfechos, porque ellos más que ningún otro sector, conocen la realidad que viven los trabajadores venezolanos, la vulnerabilidad de sus familias y por supuesto, no es nada alentador después de realizar este encuentro, sobre el cual se crearon las más grandes expectativas, regresar a la casa con las manos vacías no es precisamente muy estimulante. En efecto, tal como lo revelaron los dirigentes laborales, las expectativas de los empleadores y sindicales de trabajadores quedaron en el aire, ya que no se acordaron mecanismos inmediatos para el aumento salarial, sino nuevamente la promesa de la instalación de mesas técnicas para el mes de febrero, algo que debía ocurrir entre noviembre y enero, pero no pasó por falta de voluntad política del Ejecutivo. En el encuentro se recordó a cada momentos que desde el mes de marzo del 2022, no se ha realizado ningún nuevo ajuste salarial al sector trabajador, mientras que la inflación sigue galopando, erosionando el poder adquisitivo del salario, estimulado por el encarecimiento del tipo de cambio y el panorama hoy se observa verdaderamente complicado, sino se aplica un mecanismo de ajuste salarial temporal, que impida que las aguas lleguen al río, de lo contrario las consecuencias podrían ser impredecibles.

*****

publicidad

Un hecho verdaderamente impresionante e inolvidable para el grupo de alumnos de la Universidad de Los Andes, quienes estaban presentando examen de matemáticas, observar como el profesor Arnaldo José Méndez, con apenas 49 años de edad, quien se los estaba aplicando, sorpresivamente se desmayó ante el pizarrón, delante de todos y para el momento en que llegaron los primeros auxilios, ya el docente no tenía signos vitales. Acaso es posible imaginar lo que pasa por la mente de esos muchachos y muchachas, que seguramente momentos antes conversaron son su profesor, intercambiaron impresiones y luego, pasados unos pocos minutos, ya era cadáver. La verdad que no debe ser un trago fácil de digerir. Por supuesto, vendrán las investigaciones y seguramente las mismas reflejarán que el ingreso del docentes no le permitía alimentarse adecuadamente, visitar un médico con regularidad o adquirir los medicamentos para atender sus problemas de salud. Por otra parte, suponemos que las organizaciones docentes gremiales de la ULA solicitarán que se adelanta una investigación, que sabemos no le va a devolver la vida al profesor Méndez; pero es muy probable que permita visibilizar si hay otros docentes que pudieran estar atravesando por difíciles circunstancias económica, convirtiéndose en personas realmente vulnerables que pudieran estar corriendo riesgos similares, dando oportunidad de que se puedan aplicar correctivos y evitar que se repita esta lamentable experiencia. Ojalá que la muerte de este docente, quien falleció en tan lamentables circunstancias, no se repita, aun cuando para muchos merece todos los reconocimientos, porque como se le dice a los grandes hombres: “hasta su último halito de vida cumplió con su deber”.

*****

Se le hace un llamado al fiscal general de la nación Tarek William Saad, para que le dé un tirón de orejas a los fiscales y jueces de Carora, dizque por ineficientes y de malas mañas, según dicen los usuarios, al igual que algunas trabajadoras sociales de la fiscalía, esto motivado a que una anciana de 80 años de nombre Diana residente del sector Sabana Grande del eje Panamericano, viene siendo víctima de unas voceras del consejo comunal (LT) y (CT) y de algunos particulares apoyados por estás víboras, las cuales le al parecer le han causado daño a su vivienda, lanzándoles piedras, le rompieron el tanque de almacenar agua, se han metido a su propiedad, le han dañado las mangueras, la dejaron sin el servicio del agua, e inclusive construyeron una vivienda dentro de su propiedad en un clarísimo abuso de autoridad. La señora es sola, vive con un hijo discapacitado y aun así la vocera (LT) dizque la habría golpeado, insultado, acosado y perseguido, la señora agraviada acudió a la fiscalía donde ha realizado la denuncia en más de una ocasión, de tanto ir, una trabajadora social (MF) le dijo que dejara eso así. Sin embargo la señora ha continuado su lucha, logró le atendiera la fiscal y está le habría dicho que se declaraba incompetente para conocer del caso debido a las denuncias de ambas partes, por lo tanto desechaba el caso, que ella no tenía competencia para solucionar ese problema. Llama la atención la apatía y la incapacidad de dar respuestas de los entes competentes, fiscalía, hidrolara, Inti, tribunal agrario y fiscalía cuyos funcionarios supuestamente se hacen los locos con este caso, ¿hasta cuándo tantos abusos, contra quien no puede defenderse?. Alguien interno de la fiscalía le indico a la dama que se dirigiera a la fiscalía superior de Barquisimeto y realizará la denuncia, talvez por esa instancia le dan solución o muere esperando por la justicia, que se ha quedado ciega para resolver este caso de tan vieja data, ya que no es la primera vez que aquí lo mencionamos. Tiene la palabra el señor Fiscal General de la República.

*****

Continuando con la novela por entregas de la Alcaldía de la Perla del Norte, llama la atención que la Contralora pareciera sufrió una parálisis en sus funciones, pues no ha dicho esta boca es mía en algo que ya del dominio público, se observa que surtió efecto el llamado que de caracas le hicieran de mirar para otro lado y ni siquiera culminar las más de cinco averiguaciones que tiene abiertas, a sabiendas de que de caer Julius pudieran ir por ella por incumplimiento de sus funciones y como chivo expiatorio de toda esta situación, allí se quedaría sin el cargo y sin jubilación. Llama poderosamente la atención que a pesar de que esta situación de irregularidades administrativas, extramaritales del alcalde del Municipio Crespo es del conocimiento del Buró político Municipal, Estadal y Nacional, nadie se manifiesta sobre esto, pareciera que la amistad con la familia del capitán Diosdi tiene más peso, a pesar que en estos días expresara, “El pueblo tiene un detector de los Corruptos. Debemos escuchar al pueblo y sacar los chulos traidores de nuestro partido”; pues entonces señor vicepresidente del Psuv, no tiene que hacer un gran despliegue de cuerpos de inteligencia, solo lléguese a la plaza Bolívar de Duaca y compartan un rato con Juan Pescado y su combo y ellos le contaran todas las historias con lujos de detalles de lo que en la ahora Perla Negra, tristemente ocurre, y remataran diciendo tanto que hablaron de Aníbal y llego otro Aníbal.

*****

A propósito, están acabando con el hábitat natural de muchos animales en las parroquias Chiquinquirá, Camacaro, Altagracia, Las Mercedes, Espinoza de Los Monteros, afectando cualquier tipo de vida silvestre, doméstica y humana, se debe al saque de carbón por inescrupulosos que utilizan a los parroquianos para que corten todo tipo de árboles afectando el ambiente, gran cantidad de animales silvestre tales como iguanas, aves de diferentes especies, muchas de ellas en peligro de extinción como el Cardenal, gatos monteses, conejos, loros, entre otros. La guardia nacional, los concejales, consejos comunales, ministerio del ambiente se hacen los locos, cuando ven a los caboneros «eso es un saque de mi general’, otros porque los asesinos del ambiente les resuelve con alguna bolsita, sin pensar siquiera el daño general que se está causando y que los árboles talados muchos de ellos no crecerán o morirán para siempre. También llama la atención que están cortando o talando dentro del parque nacional Cerro Saroche, según protegido a través de decretos de hace muchos años, quien del ambiente se llena cuando otorgan estos permisos, señor Fiscal Tarek W. Saad, los torrenses le exigimos se investiguen estos hechos que atentan contra todo ciclo de vida. Lo que llama profundamente la atención, es que al parecer la Alcaldía de Torres en ningún momento ha dado autorización para que se permita este ecocidio ante la vista de toda la gente del municipio, que se muestra sorprendida porque nadie se ha atrevido a ponerle el cascabel, al gato ya que al parecer el padrino de los “carboneros” como que tienen vara alta con el alto gobierno, por lo tanto prefieren ignorar la comisión de tan flagrantes delitos en medio de la mayor impunidad.

*****

En el mercado municipal de Carora, debería instalarse un fiscal que vele por los derechos de los ancianos, ya que el antepasado lunes un anciano como de 78 años estaba haciendo unas compras, pero el dinero de la miseria de la pensión que cobra no le alcanzó e intento apoderarse de una bolsita de tomates que costaba 5 bolívares, esto fue suficiente para que el dueño del puesto lo empujara, le golpeara en el rostro, y en la cabeza, grito a todo pulmón que lo estaba robando, y lo siguió por otro puesto donde lo acoso, el anciano solo rompió a llorar, y dijo que jamás había robado nada, pero que él tenía hambre y requería comer para no fallecer, lo triste es que la bolsa solo contenía tres tomates, este vendedor se le olvida que todos vamos a envejecer y que la suerte y la vida cambia de un momento a otro, hoy estamos bien y mañana no sabemos. No pretendemos justificar la acción, pero tampoco tampoco la agresión desproporcionada del sujeto dueño del negocio, que seguramente piensa que se hará más rico con el valor de los tres tomates, suponemos que no pasó por su mente mezquina, que se iba a arruinar por regarle al anciano tres tomates; no es justo que las personas de la tercera edad pasen por estás situaciones por demás humillantes para el ser humano, situación que se debe a tener un gobierno aplicando una revolución que ha destruido al país, que carece de una política de protección social integral y donde un ser humano debe vivienda con un salario mínimo de 7 dólares al mes. Nos gustaría saber ¿con qué cara miraría a su familia, esposa e hijos al retornar a su casa y recordar su vil comportamiento?

*****

Aseguran que el pasado jueves 2 de febrero en horas de la tarde, hizo acto de presencia en el Sistema Autónomo Oncológico (SAO) adscrito al HCUAMP una alta funcionaria del Ministerio de Salud, acompañada del Director del nosocomio y del Secretario de Salud del estado Lara para realizar una inspección in situ , de la infraestructura, muebles, inmuebles, equipos de tan importante centro de asistencia de salud, quedando ingratamente impresionada y sorprendida ante el estado de abandono y deterioro en que se encuentra el centro oncológico, además sumamente incómoda porque ni el director del hospital ni el Secretario de Salud, no fueron capaces de responder con idoneidada las preguntas formuladas por la funcionaria del Despacho de Salud. Con esta experiencia, una vez más queda demostrada la seriedad de las denuncias de las organizaciones laborales y la irresponsabilidad de las autoridades al hacer caso omiso a ellas. En este oportunidad espera la dirigencia, por el bien de los pacientes oncológicos, que desde Caraca bajen los recursos para poner operativo de nuevo este centro. Exigen que esos recursos sean vigilados por los organismos con competencia para ello y se permítala Contraloría Social, puesto que el ex ministro Carlos Alvarado también bajó recursos en el 2018 y el SAO nunca los recibió. Los sindicatos están del lado de los trabajadores y del pueblo en general, de allí que las denuncias son para buscar soluciones y no para empeorar la situación. Seguiremos exigiendo contraloría a la Secretaría de Salud del estado Lara, que meta la lupa, porque hay muchas preguntas sin respuestas, asegura Alberto Domínguez de SUTIVSS-Lara. Esta sección se ha convertido en caja de resonancia de la mayoría de las denuncias sobre fallas en el sector salud, en el estado Lara, se han presentado pruebas concretas, señalamientos específicos, y hasta los momentos no se ha alzado ninguna voz dentro del oficialismo, para desvirtuar las denuncias y señalamientos, por lo tanto seguimos dándolas a conocer al país.

*****

En reunión improvisada con un nutrido grupo de colegas y otros compañeros de la AD-Legítima en la arepera de la Vargas con 19 hablamos de lo humano y lo divino. Grato encuentro luego de cumplir con nuestra faena marchista que ha tomado las calles barquisimetana como pista de la movilidad gremial. Entre otros temas se comentó como fue que la BellaSoo tuvo que asumir y «echarse en el hombro» junto al «Inefable» el trabajo organizativo correspondiente a la «segunda de a bordo». El tema fué que la susodicha «organizadora» estaba aplazada desde «Caracas» con la asignatura encomendada de hace varios años. Pués dicen los muy conversadores compañeros que el «Turco» se ha tomado muy en serio el tema de las primarias y va con todo con Prosperi y mandó a evaluar las regionales al propio estilo Alfaro, «en sitio». El asunto radicaría que la mencionada señora la llaman «Aceite de ricino» por aquello que nadie la pasa y ésa sería la razón para no consignar el trabajo requerido. El argumento usado para que se «movieran» las estructuras, no fue otro que decir que al mismo «Inefable» lo iban a trasladar para otro estado y sustituirlo por un dirigente nacional. Decía mi abuela paterna que «no hay peor ciego que el que no quiere ver», y miren que se les ha advertido. No aprenden la lección. Les gusta pegar carreritas. La BellaSoo quiere ejercer su autoridad pero no tiene los arrestos suficientes para ello. Su molestia le viene de atrás, luego de su descalabro candidatural carente de un buen soporte organizacional. Su consorte no se lo permite. Que puede alegrar eso. Y tan buen carisma que se gasta la compañera, negarlo sería injusto pero le fascina tropezar con la misma piedra». «Me prometieron hacer llegar los listados consignados de los municipios. Lo revisaremos y comentaremos oportunamente de cara al Comisionado Nacional caraqueño enviado por Moroum y Prospéri.

La semana pasada hicimos un comentario sobre la situación de unidad sindical en Lara, la cual por lo desproporcionado de la respuesta, parece que les dio en la madre a los involucrados, reyes de la pantalla de la coalición sindical, quienes de una manera arbitraria excluyeron al Colegio de Profesores y le están haciendo la vida cuadritos a la directiva del Colegio de Licenciados en Educación, para ver si lo obligan a aislarse, pero allí hay una mujer con mucho guáramo que ha aguantado todas las presiones. Quienes leyeron lo que escribieron sobre mi persona, llegaron a la conclusión de que no me conocen, además señalé en diez líneas todo lo que tenía que decir, tanto les dolió que mereció casi dos páginas de insultos y descalificaciones, que es a lo que recurren quienes no tienen razón. Además al pie de esta sección está mi firma, no me oculto tras las instituciones que represento. Tanto el Colegio de Profesores como el Colegio de Licenciados acaban de presentar un documento en la Zona Educativa, en la Defensoría del Pueblo, en la Gobernación y en la Inspectoría del Trabajo, donde demuestran que merecen respeto, porque tienen categoría jurídica, están ajustados a derecho y están registrados, además han participado en la Segunda Convención Colectiva y ahora en la Tercera discusión colectiva. Quiero dejar muy claro, no ando buscando cargos en la administración regional, tampoco en sindicatos o gremios profesionales, rechazo de plano a estos dirigentes sindicales pantalleros y, respeten, si es que quieren ser respetados.

C O R T I C O S

Por fin Santa Rita Norte en la parte alta tendrá el servicio de agua, llegaron muchas mangueras y los vecinos extrañados se preguntaban de dónde había salido tanto material, al parecer el diputado JCH, necesita mudarse a las residencias privadas que construyó en el sector, dicen que son cuatro quintas a todo trapo, hubo el corre y corre del personal de Hidrolara, jefes, jefecitas, cuadrillas, concejales y consejos comunales, todos apuraditos, para cumplir los deseos del señor diputado, quien en los varios años que tiene medrando en la Asamblea Nacional, nunca se ha preocupado por alguna obra de importancia para el municipio Torres.

El Inquieto Anacobero en ésta ocasión comenta «Que orgullo siento observar como cada día se va consolidando la presencia de mis colegas educadores en las calles de Lara y de Venezuela exigiendo sus derechos arrebatados y peleando con la dignidad heredada del maestro Prieto Figueroa. Un Magisterio resteado por su causa, que tiene todo el horizonte para dar la pelea en nombre del honor de la conquista bien ganada y arrebatada indecorosamente por quienes temen por los cuatro costados el pensamiento Robinsoniano expresado al unísono por sus legítimas reivindicaciones en toda Venezuela. Han intentado por medios totalitarios quebrar el empuje de la protesta. Pero es eso, intentando. Amenazas de despidos pasando por la aberrante sustitución del maestro por individuos no calificados para la misión de enseñanza. Que grato observar que en diferentes Centros Educativos, tanto la representación de padres y representantes, como la comunidad en general se muestran resteados con la justa lucha de los maestros de sus muchachos. Cada vez que marcho no puedo olvidar mis dias de actividad plena en mi barricada educativa del liceo «Mario Briceno Iragorri» y mi inseparable compañero y colega el siempre recordado «Pollo Nieto».

Cuando circuló la información acerca de que el inquilino temporal de Miraflores había estado presente en el Estadio Monumental Simón Bolívar, viendo el juego entre Venezuela y Panamá, nadie lo podía creer; sin embargo, cuando pusieron a circular los videos, cuando aparecía el personaje saludando al público, en el sonido de fondo lo que se escuchaba como un ritornelo interminable era un coro multitudinario en el estadio que decía: “ y va a caer, y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer”, coro que se repetía de manera incansable, mientras el susodicho estuvo presenciando el partido, por supuesto al final del cuento, nadie sabe cuándo hizo mutis de la escena, pero si es verdad que estuvo presenta y también es cierto que lo pitaron hasta que se cansaron.

Por cierto han circulado allí algunas comparaciones en las redes sociales que dejen muchas interrogantes, Por ejemplo se señala que la construcción del estadio de los Bravos de Atlanta tuvo un costo entre US$ 950 y 1200 millones de dólares; mientras que al parecer el Estado Monumental de Caracas habría tenido un coto que supera los US$ 3.200 millones. Asimismo, una suite en aquel estadio cuesta 600 dólares la noche, mientras que en el nuevo estadio del Poliedro cuesta la suite US$ 3200. No entendemos las razones de costos tan diferentes.

Aseguran que el Cocosette empecinado en aspirar a la gobernación, los consejos acerca de que quien tiene la primera opción es el Sargento de Nirgua, parece que le entró por una oreja y le salió por la otra, de allí que continúa con su política de convertirse en el nuevo Don Regalón de la Alcaldía, desde donde reparta colchones, tanques de agua, neveras , cocinas, máquinas de coser, jaulas para conejos, construye casa, cambia bombillos, transformadores, autoriza cirugías para la gente. son al parecer parte los compromisos con los cuales estaba cumpliendo el burgomaestre esta semana y es aquí cuando surge la pregunta de las 64.000 lochas, de dónde está sacando tanto dinero este personaje, porque esto es casi a diario, según lo publicita la misma corporación. ¿Sería interesante averiguar si le tienen asignada una partida secreta, destinada a erogaciones con la vista puesta en la gobernación?

Con esa carita de Tenanger juvenil, uniformada de colegiala, cualquiera se deja seducir y cae por inocente en las garras de esta jovencita, siendo larga la lista de personas estafadas en el estado Lara por Orly, a quienes se llevó en los cachos por un monto cercano a los US$ 40.000, caso que ya está en manos del MP, aun cuando hay gente moviéndose a su alrededor para tratar de evitar que se le apliquen delitos que impliquen responsabilidad penal, de allí que también hay gente moviéndose para que se haga justicia, porque ya vasta que gente trabajadora sea víctima de personas inescrupulosas como estas, que se ocultan tras una cara bonita y de su facilidad de palabra para embaucar a los incautos.

JBS