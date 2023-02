Propuesta de un «salario de emergencia» quedó asentada por escrito en el Foro de Diálogo Social con apoyo de la mayoría #6Feb

La implementación inmediata de un «salario de emergencia» para que los trabajadores puedan tener un desahogo, además es un reclamo que está haciendo la calle”, es una propuesta concreta afirmó José Elías Torres, Secretario General encargado de la CTV, tesis que al parecer comparte Fedecámaras.

El dirigente sindical dijo que estamos en presencia de “una emergencia nacional que hay que resolver” de inmediato mientras se sigue adelante con las discusiones en busca de una solución definitiva a la problemática.

publicidad

“Quiero dejar claro que esta era una de las cosas que no estaba realmente en la agenda, pero que fue una prioridad para todas las organizaciones que estábamos allí y debo reconocer que los amigos empleadores, como es el caso de Fedecámaras, estaban de acuerdo en que había que revisar una especie de un salario de emergencia, un monto, un ingreso que le permita a los trabajadores, mientras continuamos nosotros las discusiones, que debe ser en una forma muy perentoria, muy prioritaria, que haya un monto inmediato para que los trabajadores puedan tener un desahogo, llevar algo a su nevera y a su mesa y en eso insistimos y lo dejamos por escrito, un día antes que terminara el evento, por qué, porque la calle te lo dice a gritos y esto no significa que las calles se van a paralizar, las protestas van a continuar, de manera pacífica, en el marco de la Constitución, porque eso es una exigencia y nos ayuda a ver si el gobierno puede entender que hay una emergencia nacional en cuanto al hambre que están pasando los trabajadores, en cuanto al derecho a la vida y en cuanto al desarrollo integral de la familia, que prácticamente se ha venido desintegrando por esas políticas que no ayuda en nada a que eso sea así” dijo Torres en el Circuito Éxitos 99.9 FM.

La posición empresarial

Carlos Fernández Gallardo, presidente de Fedecámaras, ratificó que el empresariado en todo momento ha dicho que el principal problema económico del país es la insuficiencia de ingreso de los trabajadores y de la familia, no solo por un tema económico, sino de dignidad humana.

“Hemos expresado nuestra preocupación cuando se perdió el valor del trabajo, era inquietante que se perdiera el trabajo como valor social, afortunadamente la sociedad venezolana sigue creyendo en el trabajo, tan es así que tenemos una comisión que se denomina Comisión Bipartita de encuentro permanente entre Fedecámaras y las diferentes organizaciones sindicales independientes, para tratar de encontrar salidas, fórmulas para tratar de mejorar el ingreso y la situación de los trabajadores, y no conozco ninguna empresa que no haya hecho esfuerzos para mejorar la situación social de sus trabajadores. Ahora bien, la realidad social es subyacente a la realidad económica, quiero recordar que la economía venezolana viene de una pérdida del 70% de su PIB y una perdida productividad enorme, que se ve reflejada sin duda en la insuficiencia de esos salarios, cuando se compara con esos países vecinos. Por eso decía que es necesario aguzar el ingenio, y admitir que todos esos esquemas que se crearon durante 50 años y que obedecían a una economía rentista que ya no existe, son absolutamente inaplicable”, dijo Fernández.

Advierte que el tema de la inflación es un elemento medular, a la hora de buscar cualquier solución al tema laboral, y ha sido una de

las insistencias del empresariado en el foro del Diálogo Social.

“¿Cómo hacemos para que la solución que se vaya a dar, de alguna manera pueda mantener la capacidad de compra en el tiempo, o no se vea tan afectada como se ha visto en todos estos años? y una de las cosas que se planteó y acompañamos a los trabajadores, es que el día que salga un incremento del salario mínimo, como hacemos para que se haga algún tipo de bonificación, de ayuda, mientras las partes se ponen de acuerdo y el gobierno determina cual es el monto de su aplicación”, dijo Carlos Fernández Gallardo en entrevista radial.