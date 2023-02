VIDEO Movimiento Vinotinto rechaza Proyecto de Regularización de las ONG en Venezuela #7Feb

El abogado Manuel Virgüez, director de Movimiento Vinotinto, afirmó este martes 7 de febrero que el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, promovido por la Asamblea Nacional electa en 2020, busca silenciar a las ONG.

«El gobierno nacional ante el avance de su proyecto totalitario busca silenciar las voces de las Organizaciones No Gubernamentales, las cuales representan a la sociedad civil. El gobierno quiere una población sumisa y de esclavos. Nosotros creemos en una sociedad libre», declaró a El Impulso.

«La gente tiene que saber que esta ley coarta los derechos políticos y humanos de la población. Si no hay derechos políticos no hay nada, no hay República», agregó.

Señaló que de ser aprobada, se estarían atentando contra los derechos humanos de la población y aseguró que desde la ONG Movimiento Vinotinto se mantendrán en defensa de las víctimas de persecución.

«Seguramente será aprobado porque la sociedad se encuentra en un estado de indefensión, pero vamos a seguir insistiendo, una ley o un papel no te dice que una ONG tiene legitimidad o no. Nosotros hemos hecho ejercicio de ciudadanía y lo seguiremos haciendo», puntualizó.

Cabe resaltar que el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) del 2020.

Más de 1.300 que existen en Venezuela, estarían amenazadas si es aprobada este Proyecto de Ley, según declaró a El Impulso el pasado 31 de enero el sociólogo y profesor universitario Nelson Fréitez, integrante de la Red de Derechos Humanos en el estado Lara, al ser entrevistado por El Impulso, dijo que a las ONG no les ha sorprendido que los diputados oficialistas hayan aprobado en primera discusión esta semana ese proyecto legislativo.



Porque a su juicio, desde hace diez años, las autoridades ha tenido la «intención» de aprobar instrumentos legales que restrinjan las acciones de las organizaciones no gubernamentales.