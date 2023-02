OPINIÓN El coronel proxeneta y su diabólica gestión #8Feb

«La explotación sexual comercial infantil,

es la perversión de gente sucia, malvada y enferma».

Crisanto Gregorio León

Corrupción, asaltos, armas, narcóticos, prostitución y afiliación a pandillas, forman parte del historial criminal del coronel psicópata. Fuentes cercanas e integrantes de su red y anillo de corrupción traicionados y expulsados por el idiota moral y su barragana, delatan que en la institución que jefatura el coronel psicópata abundan con su aprobación convenientemente usuarios pertenecientes a bandas delictivas, prevenidos para integrarse en su momento en estafa social y delinquir encubiertos desde posiciones estratégicas. Ahora mismo el sargento o coronel homologado está enconchado en la institución desde donde también lidera entre otras una red de prostitución, explotando sexualmente a adolescentes, a chicos y a chicas, a quienes obliga al comercio carnal por artificiales necesidades que les crea y ellos ante la urgencia de “sobrevivir” acceden, de modo que sus consentimientos están viciados y en tal sentido, “el homologado” los envuelve y los extorsiona; aunque algunos son tan criminales como su proxeneta y ostentan el gobierno de las bandas internas, por encima de las “supuestas autoridades”, que son unos títeres de la criminalidad. Tampoco se puede desconocer que las drogas y el crimen tienen una relación de dependencia recíproca.

Noticias al estilo de estas, “descubierto entramado de explotación sexual de menores vinculada con militares” figuran en las prensas digitales y otros diversos medios. De tal manera que nunca terminamos de sorprendernos de lo que esconde u oculta el giro de negocios delictivos del coronel psicópata, porque su inmoralidad es tanta que desconocemos su magnitud, lo que alerta a no confiar ni un ápice en esa gestión a sabiendas de su prontuario, donde la criminalidad y la corrupción son multifactoriales, entre tanto numerosos sinvergüenzas se hacen cómplices de la situación. Y la falta de valores de muchísima gente interna y externa que ante la impunidad se les va sumando, engrosando el círculo vicioso de la corrupción. Son tantas las aristas y son tantos los negocios ilícitos que maneja el coronel psicópata en la institución y a propósito de ella, que es urgente y necesaria una purga.

Los enroques criminales estratégicos. Por otra parte, en las posiciones clave en las que requieren patoteros o malandros encubiertos ganados para la criminalidad y una lealtad delincuencial, el psicópata y su barragana etílica la malandra Elizabeth, hacen jugadas maestras para controlar y mantener las bridas de la corrupción en la institución, de modo que ejecutan movimientos de personal perverso, así tengan que abusar de la Piñata, la Catarina Ananás que ahora finge dormir plácida en su casa, pero que está atormentada y se la ha visto arrinconada comiéndose las uñas, pero que les ha sido útil en sus negocios sucios; no obstante le tocará dar cuentas. Pues todo su comportamiento criminal está al descubierto. En el espejo de Ananás tienen que verse quienes se regodean y pavonean con el psicópata sargento homologado a coronel, que está acostumbrado a traicionar a sus fichas y repite la historia como en su oportunidad en una fiesta llena de excesos el tristemente célebre narcotraficante Pablo Escobar entregó a su mayor aliado y elemento también clave del narco negocio, a su amigo Carlos Lehder. Así acostumbra hacer el coronel psicópata, traficante además de la hipocresía, un Judas por definición. Han desatendido las advertencias sobre el coronel psicópata, de que no tiene amigos, sino esclavos, conocidos y gente a quienes considera desechable, que él maneja como cosas, como un mueble o una silla. Por lo que si le es conveniente a sus intereses y para salvarse él, en su momento también entregará a Isabel su barragana etílica cuando se canse de su ajada juventud. De Elizabeth o Isabel el suplemento narcisista del coronel podemos mencionar sus malas costumbres, por eso es la aliada del psicópata, de ella es menester recordar que no son los nacimientos los que hacen a una madre de familia, sino sus buenas costumbres. Y Elizabeth tiene muy malas costumbres.

Por haber sido precisado por un general decente, al enterarse de las notas musicales y para disimular su complicidad con los crímenes del coronel psicópata, el superior lo llamó inusitadamente a reparo y el narcisista entregó a Ananás. Eso un tiro al piso que el coronel sacrifica a cualquiera de sus piezas cuando hay amenaza de Jaque, porque el narcisista coronel solo se quiere a sí mismo; en su micromundo las demás personas son piezas utilizables y prescindibles, de tal forma que entregará a Chuchín, al macho vernáculo la Lesbia Carlota; a la más leal y a titirimundachi. Sin olvidar a Alejandro y a la cocinera, a Jackson y a su mujer, entre muchos. Este felón militar no tiene empachos para la traición ni se plantea dilemas cuando quien debe salvarse es él. Ahora, estos personajes las otras Catarinas como Martínez o González por ejemplo, que creen ingenuamente que el coronel es su amigo y están de luna de miel con él, se les advierte que solo es cuestión de tiempo para que igual sean entregados o sacrificados, porque conociendo la conducta intermitente y el modo de operar de este delincuente verde, las cartas están echadas. Aún es tiempo de retirarse de esa banda de malhechores y no esperen que hierva el Calderón, pero igual el largo brazo de la ley los cogerá como a la Catarina Ananás.

No son atractivos los cargos que el psicópata ofrece, salvo que quieran un trabajo inmoral y riesgoso, delincuencial, para desempeñarse en corrupción o bajo la espada de Damocles o del sádico coronel; donde las personas son utilizadas, gritadas, mangoneadas, objetos de majaderías por parte de este militar con delirios de grandeza y conocido por su corrupción, sus varios trastornos de la personalidad y diversos síndromes que lo definen como un peligroso psicópata criminal integrado. Lo de integrado es que se mezcla en sociedad, como si fuera una persona empática igual que el común, pero es un depredador social disfrazado.

La violación de los derechos humanos. Trabajar con el coronel psicópata cerca de él muy a su disposición, es humillarse a ser un objeto y no una persona, es entregar voluntariamente la libertad para que el felón militar los vapulee moral y psicológicamente, los trate como esclavos, los grite, se burle de la dignidad humana; en un empleo donde el licántropo y voyerista está convencido que no solo es dueño de la empresa que es propiamente del estado, sino que él está persuadido de que los empleados son de su propiedad también, que son sus peleles, sus marionetas, sus títeres, porque realmente quienes se arriesguen a trabajar con él son convertidos en sus monos voladores, o sus monos jalabolas. El coronel psicópata, este sargento de mierda lo que busca son esclavos, inteligencias serviles, que les sean útiles en su mundo criminal y de corrupción, y que no tengan ideas propias respecto de lo que el psicópata no los haya convidado o solicitado. Es que el coronel se cree el legeremante de la mesa oval. Ya Ananás en varios momentos le dio autorización al narcisista para que lo irrespetara y lo mangoneara, pues no hizo oposición cuando lo gritaba delante de todos; por sus intereses inmorales de seguir lucrándose con la corrupción y ahora fue echado de la burbuja del psicópata y poco faltó para que literalmente le diera una patada por el culo.

El tío Ananás el peor ejemplo para sus sobrinos, ¡vaya tío!; se merece ese trato y otros con latigazos incluidos toda vez que su desempeño en la empresa es realmente delictivo, criminal, indeseable, inmoral, e ilegal; y donde el síndrome de hubris se apoderó de él. Su cuota de poder lo contaminó, y él se dejó contaminar, pero es que si hubiera tenido inmunidad con los principios y valores que se presumen debiera traer del hogar, otra hubiera sido su experiencia; pero no le hubiera servido al psicópata, porque el coronel solo recluta delincuentes para su anillo, para los negocios sucios. Cuando el coronel psicópata se da cuenta de que la gente es honesta y decente, entonces la desecha rápidamente, solo se quedan muy cercanos al licántropo y voyerista los que demuestran en sus personalidades, deshonra, servilismo y deshonestidad. Ananás pasó la prueba, por su improbidad y ya había sido catado como una rata delincuente por Diana y por Sussana, que lo trajeron de al lado, con la aquiescencia del coronel psicópata. Pero ahora Ananás debe sufrir la traición, además las consecuencias de su insana y corrupta gestión.

Es indiferente a cuáles puestos los destinen en lo adelante, pues ya esto forma parte de sus respectivos records delictivos. Las notas musicales constituyen para Ananás la Catarina, lo que la oficina de gestión de extorsiones constituye para Isabel la etílica. Dos de los cinco documentos fundamentales que revelan, descubren y exponen ante la opinión pública, la corrupción intramuros y el verdadero rostro de quienes se están enriqueciendo con dinero negro a costillas de una institución de la que han hecho una guarida de delincuentes. Una institución en la que un parásito, el doctor fraude como todo psicópata encubierto e integrado engaña a quienes se dejen engañar, porque no se engaña a quien se sabe engañado. En tal sentido la gente del distrito, sus jefes se hacen los Willie Mays al recibir tributos de la corrupción que en los viajecitos les lleva el coronel psicópata. Aquí le traigo estos tres mil dólares semanales mi general, pero no me remueva del cargo, que ahí es donde está el dinero y no le faltará mi tributo,… le dice el coronel psicópata a su superior.

La noche del martes sesionó la mesa oval hasta altas horas en conversaciones que en otro artículo revelaré.

«La música salva a los jóvenes de la criminalidad, la prostitución y la droga».

Claudio Abbado

