Café Tacvba y Gustavo Dudamel se unen para un concierto sinfónico en el Hollywood Bowl 2023 #9Feb

Café Tacvba, una de las bandas más icónicas del rock alternativo en México, reveló que realizará un concierto especial junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el músico, compositor y director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel.

“La legendaria banda reedita su electrizante colaboración con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, mostrando el catálogo que llevó a The New York Times a llamarlos «la mejor banda de rock de México» y ‘posiblemente incluso del mundo’, dice la descripción del evento que ya tiene fecha programadas.

publicidad

Lee también: Gustavo Dudamel dirigirá la Filarmónica de Nueva York a partir de 2026

La banda de rock alternativa mexicana se unió a la lista de invitados de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles para el Hollywood Bowl 2023 en el que artistas como Janet Jackson, The Beach Boys, They Might Be Giants, Kool & The Gang, Village People, entre otros, estarán presente.

De acuerdo a la descripción del evento en la página oficial de Hollywood Bowl, Café Tacuba tendrá dos participaciones con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles el próximo viernes 21 y sábado 22 de junio de este año.

«La temporada 2023 del Hollywood Bowl ha sido anunciada, y estamos muy emocionados de ser parte de ella», escribió la agrupación en su cuenta de Instagram.