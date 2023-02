Son titulares viernes #10Feb

Unicef aprobó programa de cooperación con Venezuela por tres años

Un estudio resaltó que Venezuela y los países de la región caribeña son las zonas más violentas de Latinoamérica

Venezolanos siguen siendo los que más cruzan el Darién en 2023

Pablo Zambrano: en Caracas y Miranda solo funciona 1 ambulancia para 17 hospitales

Caficultores de Lara denuncian persecución tras protestar por el precio del café

Juan Pablo Guanipa acusa a Maduro de robar a las regiones el situado constitucional

Rectora Cecilia García Arocha: «No hay garantías de que el chavismo no saboteará las elecciones en la UCV»

Alarmante el aumento progresivo de las tarifas por aseo urbano en Valencia

PCV reitera que no respalda al Gobierno nacional

Reportan posible brote de Salmonelosis en el estado Aragua

41% de los venezolanos trabajan en la economía informal

Acceso a la Justicia: Ley contra las ONG es una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil

IGTF: empresarios y dirigentes políticos piden tregua o su eliminación

El derecho de asociación en Venezuela, bajo observación, frente a la ley del chavismo contra las ONG

BCV inyecta USD 8 millones y aumenta frecuencia de su intervención cambiaria

Colegio de Ingenieros: tarifa de Fospuca Caroní tiene sobreprecio de 1.500% para residencias y más de 500% para sector empresarial. Según el Colegio de Ingenieros, Fospuca Caroní recauda 2,8 millones de dólares al mes mientras sus costos operativos no superan los 400 mil dólares con utilidades incluidas. Con base en eso las tarifas deberían ser de 0,76 dólares para residencias y 28,97 dólares para empresas.

Organizaciones ciudadanas rechazan Ley Mordaza contra las ONGs.

Guerra: Estabilizar el tipo de cambio requiere de condiciones que no existen en el país.

Embajada de Turquía en Caracas habilita cuenta bancaria en bolívares para recibir donaciones

Dólar oficial en Venezuela marca nuevo récord y supera la barrera de los Bs. 24

Gobierno de Gustavo Petro solicitó formalmente a la excongresista Aida Merlano en extradición a Venezuela

Saime alerta sobre estafas a través de grupos WhatsApp

Interrumpido el paso entre Táchira y Mérida por colapso del puente de Onía

Frank Andrade: están jugando al cansancio, pero la protesta a nivel nacional va a continuar

Trabajadores activos y jubilados marcharon en Barcelona para exigir mejores salarios

Maestros y pensionados continúan en la calle exigiendo mejores sueldos

Docentes en Lara salen a protestar nuevamente por reivindicaciones salariales

Maestros zulianos en protesta: no nos cansaremos de seguir en la calle.

Protesta en Anzoátegui: Trabajadores entran a la gobernación y piden aumento de 40%.

Denuncian deforestación en área protegida del bosque de Sierra de Lema ubicado en Gran Sabana

Puerto Ordaz: 71 años de una ciudad nacida para la industria

Venezuela y Curazao reabrirán fronteras aéreas y marítimas el 3 de abril

477 trabajadores de Cantv despedidos por cobros ilegales de servicios

Venezuela fue el país de América Latina con la tasa de homicidios más alta en 2022

Canarias aumenta ayudas médicas a sus ciudadanos en Venezuela

PDVSA prevé crecimiento en el primer cuatrimestre del año

La producción petrolera crecerá en el primer cuatrimestre de 2023, señaló el presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea,

AN de Maduro aprueba que bachilleres den clases en educación básica sin formación docente

La orden de Maduro es enfrentar a los docentes venezolanos y sustituirlos por estudiantes en el primer nivel educativo

En algunos colegios se llegó al acuerdo de parte de los padres de no enviar a los niños a clase hasta tanto no le aumenten a los docentes

Tribunal mantuvo privativa de libertad contra seis líderes sindicales y activistas presos. Son afines al partido Bandera Roja.

Zulia: Hombres lanzan granada y tirotean la clínica Paraíso en Maracaibo.

Capturan en España al venezolano Jorge Elías Castro Fernández, por cargos de estafa, extorsión y difamación

Dólar: 24,20 – Paralelo: 24,82- Bitcoin: 21.925,69

EEUU, a través del Departamento de Estado, tomó las sedes diplomáticas de Venezuela un mes después de la disolución del interinato. La AN 2015 no pudo ocupar los edificios porque el representante que designaron, Fernando Blasi, no fue aceptado por Washington al no ser designado por un Poder Ejecutivo.

INTERNACIONALES

Inteligencia de EEUU comprobó que el globo chino tenía equipos para espiar. El globo chino derribado por Estados Unidos podía recoger señales de comunicación y formaba parte de una flota global, dijo el Departamento de Estado.

Los globos de vigilancia de China han sobrevolado más de 40 países y están dirigidos por el ejército chino, dijo el departamento.

Nicaragua: Más de 200 presos políticos fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega y enviados a Estados Unidos

La Casa Blanca confirma la excarcelación de 222 presos políticos de Nicaragua y su traslado a Washington D.C. Podrán residir en EEUU durante dos años

Obispo auxiliar de Managua: el destierro de presos políticos es un crimen

El balance de fallecidos no deja de crecer tras potente terremoto en Turquía y Siria: la cifra supera los 20 mil muertos

Rusia se defiende y rechaza los resultados de la investigación sobre el derribo del MH17

Excomandante checheno acusado por crímenes de guerra en Ucrania coordina la ayuda humanitaria rusa en Turquía

Reino Unido y Estados Unidos sancionan a siete cibercriminales rusos

Biden viajará a Florida para hablar sobre los servicios de salud

Daniel Ortega amenazó con quitarle la nacionalidad a sus rivales políticos

Fiscal que investiga a Donald Trump citó a declarar a Mike Pence

Francia Márquez evidenció su interés de «blanquear» delitos del régimen cubano solicitando sacar a cuba de la lista de patrocinantes del terrorismo.

Ortega dijo que el obispo nicaragüense preso rechazó marcharse a EEUU

Embarcación con al menos 100 inmigrantes llegó a los Cayos de Florida

Aprueban proyecto de ley para eliminar la prueba de vacunación anti covid para entrar EEUU

El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó un gran desfile militar que exhibió un número récord de misiles balísticos intercontinentales.

Los republicanos de la Cámara de EEUU piden a Hunter Biden información sobre sus negocios.

Espectacular ovación para Zelenski en la Eurocámara. El presidente de Ucrania, dijo en Bruselas que, al resistir a la ofensiva rusa, su país también está defendiendo a Europa

Secuencia fotográfica revela cómo el suelo se desplazó varios metros tras el devastador terremoto en Turquía

La OEA exige a Nicaragua restituir los derechos de los 222 presos políticos desterrados a EE.UU.

El Banco Mundial destina ayuda de 1.780 millones de dólares a Turquía trCredit Suisse reporta su mayor pérdida anual desde 2008.

Wall Street cierra en rojo y el Dow baja un 0,73%.as los terremotos

Decretan toque de queda en 28 municipios por los incendios en Chile

Harvey Weinstein enfrenta nueva demanda de violación y agresión sexual

Meta levantó el veto a Donald Trump las cuentas de Facebook e Instagram

Disney anuncia el despido de 7.000 empleados

Netflix estima que 100 millones de personas en todo el mundo usan cuentas compartidas.

Netflix está introduciendo límites para compartir contraseñas en cuatro países más: Canadá, Nueva Zelanda, Portugal y España.

El Banco de España aprueba a la Fintech española, Monei, para probar el token digital del euro, EURM.

Burt Bacharach murió a los 94 años. Sus exitosas canciones pop, como «Raindrops Keep Fallin’ on My Head», se definieron por el optimismo romántico.

Mario Vargas Llosa hace historia al ingresar a la Academia Francesa

Bad Bunny recibirá premio honorífico de Glaad por su activismo por el Lgbtq

Familia de Halyna Hutchins demandó a Alec Baldwin por negligencia

DEPORTES

El futbolista turco Merih Demiral subastará la camiseta de Cristiano en apoyo a los afectados del terremoto en Turquía

«Chivita» Lezama, el fanático número 1 de Leones del Caracas celebra 104 años

Carabobo obtuvo primera victoria en Campeonato Nacional de Softbol Femenino U15

Robert Pérez, Luis Raven y Ramón Hernández fueron exaltados al Salón de la Fama del Caribe

Leones del Caracas a la final de la Serie del Caribe tras derrotar a los Vaqueros de Montería de Colombia 7×5

Juegos para hoy:

2:30pm | 3er lugar: La Rinconada | Colombia México

7:30pm | Gran Final: La Rinconada | Dominicana Venezuela

Amargo empate de la Vinotinto Sub-20 ante Ecuador complicó sus opciones de ir al Mundial

Messi sufre una lesión y pone en duda el partido del octavos de final de la Liga de Campeones