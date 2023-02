Petro solicitó al régimen de Maduro extradición de excongresista Aída Merlano #11Feb

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó la extradición de la excongresista Aída Merlano al régimen de Nicolás Maduro.

El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, explicó que luego de la reactivación de las relaciones diplomáticas con Venezuela, han iniciado nuevamente el trámite de extradición.

“Ese trámite no es rápido, no por este caso, no por la justicia venezolana, o por la autoridad colombiana, es porque hay que hacer un trámite en Colombia, un trámite en Venezuela que tiene pasos judiciales, y se hace con garantías”, aclaró Osuna.

Una vez regrese a su país deberá enfrentar cargos legales por posible corrupción electoral, violación de topes, concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas, reseñó el portal Runrun.es.

La excongresista se encuentra detenida en Venezuela y el pasado 19 de enero manifestó su intención de regresar a Colombia a saldar sus cuentas con la ley.

El ministro de Justicia de Colombia afirmó que el resultado de la solicitud de extradición, en buena medida, dependerá del gobierno de Venezuela.

Con información de Runrun.es