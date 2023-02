OPINIÓN ¿Cobardes? #11Feb

Tony Blair está decepcionado de la actitud “cobarde” del pueblo venezolano, veracidad dudosa de una presunta “entrevista a la BBC” que se difunde en plataformas digitales de varias partes del continente al menos desde el 24 de marzo del año 2014, pero que ha cobrado vigencia en los últimos días a través de las redes sociales, y que no parece dejar espacio para otra reacción ciudadana que la de: “El último que se vaya que apague la luz”.

El Ex-Primer Ministro de Inglaterra habría dicho que cada país tiene el Gobierno que se merece y que los venezolanos no han sabido luchar como los egipcios, tunecinos y libios y que, según él, somos demasiado cómodos y conformistas y no sabemos luchar por nuestra libertad.

“¡La lucha por la libertad no es pacífica, es una lucha! Los venezolanos no entienden, son cobardes y se hacen los valientes e intentan reclamar derechos en países vecinos!”

El comentario ha encendido la indignación durante la celebración el domingo 12 de febrero del “Día de la Juventud”, en conmemoración a la Batalla de la Victoria, realizada el año 1814 en el Estado Aragua, uno de los momentos decisivos de la Guerra e Independencia de Venezuela.

Fue valiosa la participación de estudiantes seminaristas y de la Universidad de Caracas que forman parte de la historia política en Venezuela constituyendo una fuerza social fundamental.

Los jóvenes han sido protagonistas de grandes hechos históricos que han ayudado e impulsado la lucha por la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos con valor e hidalguía.

El pueblo venezolano igualmente ha demostrado linaje en los momentos más difíciles, como en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez cuando se volcó a las calles para darle el toque final a ese feroz régimen. ¿Cobardes?

No deja de ser reflexivo el presunto calificativo de Blair, si lo dijo, en el sentido de que nos hemos convertido en un pueblo manso, incapaces de levantar un dedo contra el régimen de Nicolás Maduro.

El miedo a los fusiles, tanquetas y colectivos han disminuido el arrojo de la población capaz de soportar, sin decir nada, ya casi una hambruna, la peor situación de inseguridad alimentaria posible, tanto por su gravedad como por el impacto que tiene, a través del valor del dólar que pronto llegará a los 30 bolívares.

El bulo de Blair ha sido un arma arrojadiza disponible para desmoralizar, quizás con alguna razón, la resistencia democrática en períodos de elevada conflictividad contra la dictadura de Nicolás Maduro.

Quizás la veracidad de las “declaraciones” de Blair no resista ninguna prueba seria. Una búsqueda en la página en español del medio informativo británico BBC no arroja ninguna entrevista en la que despotrique a los venezolanos.

Este fue parte del mensaje presuntamente emitido por el Ex Primer Ministro del Reino Unido: “Venezuela pueblo de poca lucha, de brazos caídos, han preferido abandonar su patria, familia y amigos en lugar de luchar por ella y por sí mismos. No entiendo. Hacen un esfuerzo sobre humano al cruzar fronteras a pie y no son capaces de enfrentar a un tirano que les ha llevado a ser mendigos y muchos terminar haciendo lo mismo en los semáforos”.

“La libertad no es pacífica, es una lucha que los venezolanos no entienden. Son cobardes y se hacen los valientes e intentan reclamar derechos en países vecinos.”

“El venezolano tiene el gobierno que se merece. En Caracas no salen a protestar ni 50 mil personas juntas. Lanzan la piedra y esconden la mano, son muy pocos los valientes y demasiados los cobardes”.

“Los venezolanos nacieron cobardes y charlatanes. Ellos votaron por Chávez hace más de 20 años. Luego han ocurrido fraudes electorales como en otros países. Pues ahora el venezolano debe aprender la lección. Ellos llamaron a los demonios y ahora les será difícil deshacerse de ellos, Sobre todo porque son muy habladores y cobardes.”

“Ahora llegó el momento de demostrar que quieren la libertad. Me temo que Venezuela pueda estar perdida definitivamente y la culpa la tiene el mismo pueblo que se queja pero no hace nada, ni hará nunca nada de nada, aunque crea que sí lo está haciendo porque hay unos pocos valientes. En la unión está la fuerza. El venezolano no se une y está demostrando que es un cobarde».

Se nos arruga la piel cuando leemos esto que más que cobardía parece una resignación del pueblo.

Hay verdaderos cobardes en nuestra Patria.

Lo dijo la articulista Sabrina Martín el 16 enero de 2018 en relación a la ejecución extrajudicial del piloto Oscar Pérez, uno de los pocos funcionarios que decidió dejar su uniforme para luchar por la democracia en defensa de su honor, sus valores y convicción.

Fue el asesinato de Pérez el que dejó un hedor de cobardía por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los efectos de las “fake news” en redes sociales se propagan. Se trata de información sin fundamento, pero su impacto puede devenir en credibilidad porque según el refranero popular, “una mentira repetida muchas veces, termina convirtiéndose en realidad”, como lo que está ocurriendo con lo dicho presuntamente por Tony Blair.

No se confunde ser pacífico con cobardía. El pueblo venezolano no es cobarde, sólo que no tenemos un líder. Tenemos una forma de ver las cosas. Sabemos que la vida está difícil pero decimos, “como vamos viendo vamos resolviendo”.

Tratamos de adaptarnos. La paciencia siempre tiene un límite y nunca olvidaremos la tercera estrofa del canto patriótico decretado el 25 de mayo de 1881 por el Presidente Antonio Guzmán Blanco, el Himno de Venezuela, que surgió como un canto emocional en un momento de inspiración fervoroso en los mismos tiempos de la gesta de Independencia.

La estrofa señala la importancia de que la Patria sea defendida por sus hijos, quienes habrán de morir en la guerra y convertirse en héroes, antes que doblegar su cuello al enemigo.

Unida con lazos

que el cielo formó,

la América toda

existe en Nación;

y si el despotismo

levanta la voz,

seguid el ejemplo

que Caracas dio.

Orlando Peñaloza