Premio Mujeres en Ciencias de la Academia venezolana reconoció a las científicas Yasmín Rubio-Palis y Patricia Vit #20Feb

Las doctoras Yasmín Rubio-Palis y Patricia Vit recibieron de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) el Premio Mujeres en Ciencias correspondiente a los años 2022 y 2023, respectivamente.

Ambas investigadoras, al acoger el reconocimiento, agradecieron principalmente a quienes fueron sus maestros, mentores, acompañantes en la tarea de investigación, y, desde luego a su familia.

En un acto virtual, el presidente de la Acfiman, doctor Ismardo Bonalde, inició la ceremonia recordando la importancia que tiene para la Academia de Ciencias venezolana este galardón que, este año 2023, arribó a su décimo aniversario, siempre respaldado por la empresa Francisco Dorta Sucesores C.A.

El Premio Mujeres en ​C​iencia que entrega la Acfiman anualmente se ​concede ​ a científicas residentes en el país cuya labor haya sido relevante en la institucionalización de la ciencia a través de la producción de conocimiento, formación de recursos humanos especializados y la gerencia.

Biología de insectos

El jurado del premio Mujeres en Ciencia 2022, correspondiente al área de las Ciencias Exactas y Naturales, distinguió a la doctora Yasmín Rubio-Palis “en razón de sus reconocidos méritos académicos y aportes al conocimiento científico en el área de la Biología de insectos vectores de enfermedades infecciosas en Venezuela y en Latinoamérica», tal y como lo expresa el veredicto leído por la académica María Eugenia Grillet, coordinadora del jurado.

“La doctora Rubio-Palis se destacó entre las cinco candidatas evaluadas por su producción científica (más de 80 artículos, 3,849 citaciones, y un Índice H de 29), y académica (docencia y formación de estudiantes de pregrado, posgrado y personal técnico), así como su labor de servicio (en la salud pública nacional y como consultora experta nacional e internacional en el área de la prevención y control de enfermedades infecciosas tales como la malaria y el dengue).

Rubio-Palis es profesora investigadora de la Universidad de Carabobo. Es Licenciada en Biología por la Universidad Central de Venezuela, Master of Sciences in Medical Parasitology (MSc) por la Universidad de Londres y London School of Hygiene and Tropical Medicine (Londres, Reino Unido) y Doctor of Philosophy (PhD) por la Universidad de Londres y London School of Hygiene and Tropical Medicine (Londres, Reino Unido).

La miel y sus aplicaciones

La académica Gioconda San Blas, coordinadora de jurado del Premio Mujeres en Ciencia en su décima primera edición (2023), correspondiente al área de Ciencias de la Salud (Farmacia, Medicina y Odontología), leyó el veredicto en el que se le otorga el premio a la doctora Patricia Vit “en razón a sus reconocidos méritos académicos y aportes al conocimiento científico universal sobre miel de abeja (Apis mellifera y abejas nativas neotropicales sin aguijón), con estudios de su calidad química, nutricional, melisopalinológica, sensorial, bioactividad y aplicaciones farmacológicas, junto con otros productos de la colmena como el polen y propóleos”.

Destacó el jurado en su veredicto la relevancia de los ap​or​tes de Vit para identificar la autenticidad de miel de abejas e investigaciones sobre las transformaciones bioquímicas del néctar en miel y el procesamiento tecnológico de los alimentos. “Tres especies nuevas para la ciencia fueron nombradas en su honor, dos abejas sin aguijón y una levadura asociada a miel. Su amplia trayectoria y la fidelidad a su tema de investigación, en constante actualización, son extraordinarios”.

En su área de trabajo, Patricia Vit tiene un índice-h 31 con más de 100 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales –más de 50 con estudiantes–, ha escrito capítulos de libros, libros, y ha sido editora de libros. Asimismo ha participado en casi 300 congresos en Venezuela y en el extranjero, ha dirigido 5 tesis de grado y recibido ocho premios nacionales e internacionales.

Patricia Vit es bióloga y MSc en Ciencia de los Alimentos de la Universidad Simón Bolívar, con doctorado en la Cardiff University, Gales, Reino Unido, con una larga carrera como profesora investigadora en la Universidad de los Andes, Venezuela.

Hay que seguir apoyando

Correspondió a la profesora Diana Hernández entregar el galardón, en representación de la familia Dorta, cuya empresa patrocina el premio desde que se creó. Lo hizo citando las palabras de Johana Dorta: “Es importante continuar el compromiso con la Academia de Ciencias, para apoyar este programa, que deja muy en alto el acervo científico venezolano, y contribuir a que estas investigadoras sigan desarrollando sus áreas de conocimiento de forma impecable y de alta calidad, las cuales no se han visto desmejoradas por las vicisitudes económicas que atraviesa el país, en particular las universidades”.

Hernández, quien trabaja junto con la Acfiman el programa Ciencia en la Escuela, invitó a las ganadoras del Premio Mujeres en Ciencia, de estas y anteriores ediciones, y a las científicas que forman parte de la Academia, a visitar las escuelas y conversar con las niñas (y los niños también) de educación primaria acerca del bello trabajo que realizan y así incentivarlos sobre la importancia de estudiar las ciencias y las ingenierías y, quizás, convertirse algún día en las científicas que el país está necesitando.

Buena ciencia, a pesar de la circunstancias

La doctora Liliana López, académica, coordinadora del Premio Mujeres en Ciencia, expresó: “Sabemos que detrás de las premiadas hay años de dedicación a la ciencia, a la docencia, hay publicaciones y reconocimientos que celebramos y admiramos. Todo trabajo científico es un largo camino. Gracias por su trabajo, por su dedicación, y por contribuir al desarrollo de Venezuela”.

López, investigadora de la UCV, no perdió la oportunidad de referirse a la grave situación por la que atraviesa la investigación, tanto así que hacer ciencia en Venezuela está en grave peligro, dijo y agregó que cada vez son mayores los problemas que enfrentan como científicos, para hacer su trabajo, que se resume en dos palabras: investigar y enseñar.

Añadió que quienes son científicos y docentes, y comenzaron hace más de 20 años, podrían pensar en que se ha montado un plan muy bien organizado para destruir la educación en todos sus niveles. “En las universidades este plan ha minimizado su desarrollo no solo en las carreras científicas, sino prácticamente en cualquier otra, nuestras universidades e institutos de investigación reflejan toda esta situación, porque carecen de un presupuesto adecuado para la investigación y la docencia y su contribución no es debidamente reconocida ni valorada. Así científicos establecidos y jóvenes científicos que podrían ser nuestros futuros mujeres y hombres de ciencia, lo que ven es como cada día están más lejos sus aspiraciones a contribuir al desarrollo de la ciencia en Venezuela.

Para finalizar sus palabras, la investigadora expresó que es preciso continuar trabajando, con la idea de contribuir a tener un mejor futuro. “Este es el objetivo de eventos como el de hoy, en el cual la Academia reitera su compromiso de reconocer la ciencia de calidad que se hace en nuestro país”.

“De esta forma, a pesar de la situación tan poco favorable, hoy podemos festejar la ciencia, a través de la entrega de nuestro premio, dedicado a reconocer y valorar los aportes hechos por mujeres dedicadas a la consolidación de la actividad científica y tecnológica en Venezuela”.