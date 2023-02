Cámara de la Construcción de Bolívar insiste en buscar espacios de diálogo para reducir altas tarifas del servicio de aseo #21Feb

Trabajo de: www.correodelcaroni.com

La Cámara de la Construcción y la Cámara de Licores del estado Bolívar se pronunciaron este lunes, vía nota de prensa, sobre la situación generada en Caroní por las tarifas por concepto de servicio de aseo urbano y relleno sanitario que aplica la empresa Fospuca, a la cual la Alcaldía de Caroní le entregó la concesión del servicio.

La Cámara de la Construcción insiste en que las tarifas del servicio de aseo son “demasiado costosas para el estado de paralización de su sector, y que se deben buscar alternativas dialogadas para fijar nuevos montos que sean beneficiosos para los empresarios y para la compañía de recolección de desechos”.

El presidente de la CCEB, Oscar Gómez, reiteró que la tarifa del servicio de desechos sólidos se aplicó sin tomar en cuenta la realidad económica de Caroní, además que complica el pago de tributos con el bloqueo del portal fiscal.

El vocero indicó que las tarifas del servicio de aseo generarán que un gran número de propietarios de constructoras terminen cerrando sus compañías ante la imposibilidad de cumplir, tanto con las responsabilidades tributarias, como con el pago del servicio de aseo.

La CCEB reportó al cierre de 2022 una paralización del 98%, lo que deja en evidencia el estado operativo de las construcciones en Bolívar y alertó que empresas del sector construcción han recibido facturas por encima de los mil dólares mensuales, aun cuando pasan meses e incluso años sin facturar.

“El sentir de los afiliados es de inconformidad. Los afiliados creen que ha mejorado el servicio de recolección de desechos, pero no están conformes con lo facturado”, indicó.

De acuerdo con Gómez, las demandas judiciales y medidas de cierre tampoco benefician al sector privado que de 2013 a 2020, sufrió la contracción económica. “Esto lo que genera es gran angustia, afiliados temen ser cerrados, al no poder costear altas tarifas del servicio de aseo”, agregó.

El presidente de la CCEB insistió en que los empresarios quieran cumplir con sus responsabilidades tributarias y del servicio de aseo, pero que hay afiliados que no han podido cancelar las altas facturas de servicio, como consecuencia de la paralización del sector construcción.

Gómez subrayó una comisión mixta debería evaluar la base de cálculo establecida en el contrato asignado a la empresa de recolección de desechos sólidos y, en este sentido, la cámara pone a disposición un grupo de profesionales para analizar la estructura de costos expuesta por Fospuca y determinar posibles “alternativas que no afecten al sector empresarial”.

Sostuvo que mantienen reuniones continuas con las distintas organizaciones empresariales de la región y del país, con la idea de encontrar las mejores alternativas y fórmulas de cálculo que permitan mantener la mayor cantidad de empresas abiertas.

Calicor Bolívar insta a conformar comisión mixta

En relación con el tema, el gremio que agrupa a los licoreros considera “indispensable mantener el diálogo y buscar incentivos tributarios que permitan mantener a las empresas dentro de la formalidad”.

Vía comunicado cuestionó las medidas de cierre y demandas contra compañías en Caroní e insisten en que el método de cálculo para las tarifas de aseo urbano no son las adecuadas y deben ser revisadas.

En el escrito reiteran la necesidad de establecer espacios de diálogo para tratar el “abrupto cobro del servicio de recolección de basura en el municipio Caroní. Los innumerables reclamos y las manifestaciones de inconformidad son elementos indicativos de que existen fallas del método de determinación y sus tarifas. Este gremio aún apuesta al entendimiento”, sostienen.

Agregaron que “actuaciones temerarias como las ocurridas con las empresas de nuestro municipio, en vía jurisdiccional (procesos de embargos) y fiscal administrativas (fiscalizaciones y cierres de empresas) no contribuyen al desarrollo de inversiones empresariales en nuestro municipio”.

El presidente de Calicor Bolívar, Franklin Fernández, declaró que el gremio está en desacuerdo con las medidas tomadas en contra de empresarios del municipio, porque contribuyen con posibles cierres y pérdidas de puestos laborales.

De acuerdo con Fernández, han visto anomalías en las facturaciones. Asegura que en algunos casos se cobran tarifas que no corresponden a las empresas, o no se les aplica la base de determinación por los metros cuadrados que tiene en uso la empresa. “Queremos transparencia en la facturación, si hay reclamos es porque realmente algo no anda bien”, indicó.

El presidente de Calicor insiste en la creación de una comisión con autoridades del municipio y con representación empresariales que evalué todo el proceso de cálculo y facturación del servicio de aseo. “Hay que revisar la base de cálculo hasta llegar a una base y tarifa que sea acorde a la realidad”, agregó. (Con información de Fedecámaras Bolívar)

