Se necesita apoyo internacional para elecciones sin ventajismos #27Feb

Tal como están las cosas, es difícil que se lleven a cabo procesos electorales en los cuales no se haga presente el ventajismo del régimen, declaró , dirigente regional de Alianza Bravo Pueblo.

Se requiere, por tanto, el apoyo internacional, que ejerza presión para que se impidan todos los vicios que, a lo largo de todo el tiempo que ha tenido el poder el chavismo madurismo, se han cometido.

Ahora, cuando ya sectores de la oposición han acordado llevar a cabo unas primarias con el fin de escoger a un candidato que enfrente a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024, el régimen ha comenzado a desarrollar sus prácticas antidemocráticas.

Vemos cómo descaradamente, utilizando el canal del Estado y otros medios afectos al régimen que retransmiten el programa Con el mazo dando, Diosdado Cabello, cual valentón de barrio, repite que los oficialistas están preparados para adelantar las elecciones presidenciales, ya que para ellos no se respeta la Constitución, sino que la pisotean a cada rato.

Es el mismo sujeto que ha dicho “si no votas, no comes”, haciendo ostentación del poder y amenazando groseramente con hacer pasar hambre a su propia militancia en caso de que no vaya, como animal al matadero, a votar por candidatos del régimen.

Y es el mismo sujeto que ha dicho que no habrá primarias, y lo dice porque al régimen no le conviene que haya un solo candidato que enfrente al mandatario de turno.

Es por eso mismo que Nicolás Maduro ha venido reuniéndose con agrupaciones políticas, en Miraflores, para hacer ver que está dispuesto al diálogo cuando tiene paralizadas las conversaciones en México porque ya no le interesa la oposición o las oposiciones, como él mismo ha dicho, por haber conseguido lo que quería: liberación de los sobrinos de Cilia Flores, quienes estaban presos por narcotráfico; negociar el petróleo mediante empresas estadounidenses que operan en el país; ablandar a los partidos del G-4 y éstos hacer desaparecer el denominado gobierno interino y sus representaciones diplomáticas, logrando quitarse el sanbenito de usurpador; y llegar a acuerdos con países que le interesan.

En los momentos, la oposición está más débil que antes y muy mal vista al punto que tiene tanto rechazo como el propio régimen, según las encuestas, comentó Barragán. Esa es la razón por la cual ya están apareciendo candidatos, que estarán preparados para actividades del espectáculo pero no formados para resolver la crisis, movilizándose por el país y derrochando recursos, amén de utilizar medios propagandísticos que alucinen a la gente incauta.

Por delante hay situaciones que deben ser tomadas en consideración:

Educadores y demás trabajadores de los planteles educativos están en la calle, desde los primeros días del mes pasado, pidiendo que se respete la Constitución en lo que respecta al salario mínimo, los beneficios que le han sido arrebatados por la Oficina Nacional de Presupuesto y, además, el pago de una deuda multimillonaria que tiene el Estado con ellos. Al igual que estos trabajadores están todos los demás de la administración pública.

-El hambre está haciendo de las suyas en las familias de bajos recursos económicos, porque no puede ser posible que con 130 bolívares de sueldo y un bono alimentario, se pueda mantener un trabajador y sus familiares. Si la Organización Internacional del Trabajo no presione al régimen, éste seguirá matando de hambre a la mayoría de la población trabajadora.

-La economía está dolarizada totalmente y, en consecuencia, el dólar se ha aplastado al bolívar, motivo por el cual los ingresos de las personas se vuelven sal y agua, mientras que los precios de los combustibles suben todos los días.

-En momentos que se está hablando de primarias, hay que tomar en cuenta que ninguno de los más de siete millones que se han ido del país, según las Naciones Unidas, está en condiciones de votar porque el Consejo Nacional Electoral se hace de la vista gorda con estos venezolanos. Además, no se ha abierto el Registro Electoral, éste tampoco ha sido objeto de una revisión para depurar y, por otra parte, se mantiene la trampa que impide a la propia migración interna ubicarse en los centros de votación cercana a su domicilio.

-Se mantiene el caos electoral con la intervención judicial de partidos, la inhabilitación de dirigentes políticos y un CNE que no responde a los requerimientos de la población.

Como el régimen tiene la intención de perpetuarse en el poder, montar su oposición con títeres que recibirán dinero para la campaña, el ventajismo que siempre ha prevalecido con el uso de todos los recursos que tiene el poder y, además, la utilización de los colectivos y demás individuos que están preparados para impedir unas elecciones libres, es necesario, por lo tanto, que la comunidad internacional haga presión y por su parte, la oposición verdadera no tenga temor y presente soluciones que realmente puedan interesar a la población electoral, terminó sus declaraciones Barragán.