Angelo Palmeri: Las primarias serían como un ejercicio preliminar para el rescate del voto #2Mar

Las primarias son un ejercicio preliminar para rescatar el interés de la ciudadanía por ejercer su derecho al voto, aseguró este miércoles Angelo Palmieri, Secretario Nacional de Organización del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

Todos los mecanismos que acerquen a la posibilidad de tener un candidato único para las elecciones presidenciales del 2024 son válidos, sea por consenso o a través de la celebración de unas primarias. Sin embargo, considera que en esta oportunidad el venezolano debe participar en esta decisión, aseguró.

“Es importante consolidar la unidad con los venezolanos, porque de otra manera podría ser un pacto político que quizás sea muy bueno, si no tiene el respaldo de los venezolanos, que no se sientan involucrados en la toma de decisiones. Nos parece que el momento político, la interconexión entre los distintos actores y factores hacen necesario que las primarias sean el mecanismo o la herramienta que nos ayude a alcanzar el objetivo de lograr una candidatura única y unitaria que son dos cosas distintas que deben complementarse”.

Agregó que es fundamental rescatar la confianza en el voto como herramienta de lucha, no porque se confíe en el CNE, que no vayan a haber obstáculos y no haya simetría, pero en otras oportunidades con todos los obstáculos se ha logrado y puso de ejemplo la victoria electoral del Zulia.

“Si se puede, siempre que nos organicemos, si entienden los roles que se tienen que cumplir, hablamos con el mensaje correcto, nos ponemos a la orden del ciudadano y trabajamos en función a eso lo podemos lograr. Parte de rescatar ese camino del voto y como herramienta de posible cambio es generar esta primaria, donde funcionará como una especie de ejercicio preliminar para el rescate del voto”.

Condiciones políticas, construir unas primarias útiles, viables

Calificó de muy positivo y correcto que los partidos políticos estén consultando a sus direcciones nacionales y regionales, para darles mayor legitimidad a los candidatos posibles para las primarias.

“Nosotros hemos estado en consulta interna en UNT los últimos meses, porque la democracia interna es fundamental para renovar los partidos. En nuestra opinión siempre hemos participado en todo como lo dijo recientemente el presidente de nuestro partido y gobernador del Zulia Manuel Rosales”.

Afirmó que es fundamental que primero se deben crear las condiciones políticas objetivas y subjetivas necesarias para que los candidatos que surjan, puedan competir en estas primarias y que estas elecciones se puedan hacer en un ambiente en las cuales se construya una verdadera unidad.

Insistió que lo importante para UNT es que se logren determinadas condiciones políticas, construir unas primarias útiles, viables y a partir de allí el partido azul tomará sus decisiones sobre esta materia.

“Lo importante es acompañar a la Comisión Nacional de Primarias y al resto de los partidos en consolidar esta herramienta. Los procesos internos de UNT cumplirán con la tarea de tomar nuestra decisión cualquiera que esta sea y mucho depende de la evaluación que haga el presidente del partido el gobernador Manuel Rosales”.

Dijo que la tolda azul tiene previsto a través del Congreso Federal Nacional, que tiene representación de todos los estados a través de sus delegados y dirigentes, tomar la decisión sobre el candidato a las primarias, sea ajeno o interno.

“Esta es una instancia que está legitimada para tomar esta decisión de participar en las primarias con un candidato propio o apoyar a otro que esté compitiendo”.

Al ser consultado, sobre si a parte del presidente del partido, habría otro nombre dentro de sus filas para participar como candidato a las primarias, dijo que en UNT cuenta con un liderazgo suficientemente capaz para asumir retos, no obstante reconoció que la principal opción a nivel nacional, por su calidad política y capacidad de gobierno por su gestión, es Manuel Rosales.

“Esta no es solo una apreciación interna del partido, sino que las encuestas que se han publicado reflejan una percepción positiva de los venezolanos hacia la posible candidatura a las primarias de Manuel Rosales”, dijo en Unión Radio.