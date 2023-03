En 2023 usuarios del oriente del país han pasado más de 50 horas sin ABA Cantv #2Mar

Trabajo de www.correodelcaroni.com

Abastos con largas filas, personas en las cajas de los comercios esperando que el punto de venta inalámbrico funcione y se pueda completar la transacción, comerciantes fuera de sus locales con los aparatos en las manos buscando señal, mientras los compradores gritan las cédulas y las contraseñas: así se vive en Ciudad Guayana cada falla de ABA Cantv que -generalmente- se extiende por más de 10 horas.

De acuerdo con los datos registrados por Correo del Caroní, entre enero y febrero de 2023 los cortes de fibra óptica y fallas generales dejaron a los bolivarenses 52 horas sin el servicio de ABA Cantv.

En cuatro ocasiones las fallas del servicio de internet que presta la estatal también se han registrado simultáneamente en Anzoátegui, Delta Amacuro y Monagas, dejando a estos cuatro estados sin conexión por al menos 49 horas en dos meses.

La primera falla del año se extendió por 14 horas interrumpidas del 13 al 14 de enero. Usuarios reportaron que el internet y el servicio telefónico “se cayeron” a las 9:00 de la mañana del viernes 13 de enero y regresó a las 6:00 de la tarde. Posteriormente se volvió a ir el sábado 14 de enero, a las 7:00 am y regresó a las 11:00 am.

En esa oportunidad un corte de fibra óptica afectó a los estados Bolívar, Anzoátegui y Delta Amacuro. Cantv informó con un tuit publicado el 14 de enero, que la falla fue ocasionada por “vandalismo” y que afectó los servicios de telecomunicaciones en localidades de las regiones Oriente y Guayana.

La segunda falla se registró el 18 de enero en Bolívar y Monagas, y duró 10 horas interrumpidas. El primer corte surgió desde las 9:44 am hasta la 1:00 pm, y el segundo desde las 4:00 pm hasta las 11:00 pm.

En esa oportunidad la estatal comunicó con otro tuit que cuatro cortes de fibra óptica afectaron “los servicios de telecomunicaciones en las regiones Oriente y Guayana”.

Fallas en febrero

El 3 de febrero otro corte de fibra óptica afectó a Anzoátegui, Bolívar y Monagas durante siete horas, desde la 1:00 pm hasta las 8:30 pm. Aunque Cantv no se pronunció sobre la falla, en un tuit reportó que en Monagas restituyó los servicios de telefonía fija e Internet a más de 300 suscriptores residenciales, comercios e instituciones públicas. Ese viernes también falló la señal Movistar por unos minutos.

Posteriormente, el 26 de febrero usuarios de Puerto Ordaz, San Félix y Ciudad Bolívar, reportaron una caída de ABA Cantv durante dos horas y media. Desde las 5:30 pm hasta las 8:00 pm. Sin embargo, la estatal no informó ninguna falla.

La falla más larga, hasta ahora, se registró entre el 27 y 28 de febrero cuando otro corte de fibra óptica afectó a los estados Bolívar, Anzoátegui y Delta Amacuro durante 18 horas continuas.

Y se extendió a Nueva Esparta, Mérida, Aragua, Carabobo, Zulia, Táchira y Distrito Capital, dejando al 40% del país sin el servicio, tanto que la falla fue reportada por Fing Internet Alert, una organización dedicada al rastreo de fallas de conectividad a nivel mundial en tiempo real.

De acuerdo con una fuente directa de Cantv, entrevistada por Radio Fe y Alegría, la falla se originó por un nuevo acto de vandalismo que afecta a la región Guayana. Sin precisar más detalles comentó que el suceso ocurrió en el tramo Fibra El Tigre II – Guri, en Bolívar, e Higuerote, en Anzoátegui.

La señal de Movilnet también se vio afectada, la empresa telefónica informó que hubo una afectación en el servicio de voz y de datos en las regiones del oriente y Guayana, por el corte de fibra óptica antes mencionado.

El acceso al internet es un derecho humano

La Organización de las Naciones Unidas reconoce que el acceso al internet es un derecho humano y es parte fundamental para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a la libertad de expresión.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el derecho de acceso a internet debe garantizar la conectividad y el acceso universal, equitativo, económicamente accesible y de calidad, a la infraestructura de internet y a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación.

De acuerdo con el especial Fallas de conectividad: Barrera tecnológica que empeora la calidad de vida en Venezuela, escrito en 2021 por el periodista José Rivas para Correo del Caroní, Marcelo Cabrol, gerente del Área Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), manifestó que estar sin conectividad “constituye una barrera en el acceso a la salud, a la educación, a servicios sociales, al trabajo y a la economía en general. Si no la cerramos, esa barrera cada vez será más alta y tornará aún más desigual a la región que ya es la más desigual del mundo”.

Sin embargo, los datos recabados en 2022 por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Inso-Encovi), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), revelaron que la principal necesidad para acompañar el aprendizaje de niños y adolescentes desde el hogar, es el acceso a internet en 66% de familias clase media en el país y en 77% en familias pobres.

Según con la Encovi de 2020, Caroní es el municipio del estado Bolívar con más acceso a internet, presente solo en el 29% de los hogares. Salvando a Angostura del Orinoco, el resto de los municipios de la entidad no alcanza el 11% de viviendas con conexión.

Por lo que la conexión en la entidad, además de ser escasa, se ve interrumpida por cortes de fibra óptica, fallas o robos, afectando la calidad de vida de los bolivarenses que en un mundo cada vez más hiperconectado carecen del servicio.

Y solución pronta no hay. Para contratar un servicio privado de internet por fibra óptica o satelital en Ciudad Guayana los usuarios necesitan pagar más de 120 dólares por la conexión, y más de 30 dólares por la mensualidad.

Además, al ser nuevas estas empresas, los servicios solo están disponibles para pocos sectores de la ciudad, por ejemplo, el internet privado de TV Zamora, Inter o Más Planet no llega a ciertas zonas de San Félix.

Las fallas afectan el trabajo y la educación de los bolivarenses

En lo que va de año, las 52 horas sin internet han afectado la calidad de vida y el rendimiento laboral de los ciudadanos al oriente de Venezuela.

Esteban Sánchez es un joven de 20 años que estudia ingeniería informática en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, y está haciendo un curso online de programación en una institución mexicana. Para poder ver clases tuvo que mudarse a la casa de su abuela porque la conexión en la casa de sus padres era lenta.

Aunque ahora cuenta con mejor servicio de internet, expresó que cuando hay fallas generales no puede estudiar. “Es imposible estudiar si hay corte de fibra óptica, porque no puedo ni conectarme al aula virtual por el celular, porque la señal no funciona. Simplemente no puedo hacer nada del curso si el internet falla”, comentó.

Benjamín Ortiz, estudiante de ingeniería informática, trabaja en una plataforma online de atención al cliente y necesita al menos 14 horas de conexión al día para poder cumplir con las actividades de su universidad y del trabajo.

“Trato hacer conexión con datos móviles, pero no logro trabajar ya que mi trabajo consiste de tener internet. Es una cadena, si no tengo internet no puedo trabajar, si no trabajo no recibo dinero y sería horas perdidas en la semana”, expresó el joven de 21 años.

Zurimar Gutiérrez es CEO de la empresa de Marketing Digital Grupo Momentum LLC, conformada por profesionales que viven en Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Debe estar conectada diariamente 10 horas para supervisar el trabajo y hacer reuniones online con sus empleados y clientes.

“Mucho agotamiento mental, los procesos se atrasan. He tenido que movilizar al equipo para trabajar desde sus casas (ejemplo los de Unare) y habilitar una oficina temporal en otro sector menos perjudicado”, dijo.

Para mejorar la conexión la compañía da un bono para la renta del celular de los empleados y en ocasiones, han apoyado para que puedan adquirir alternativas de internet con empresas privadas. “Esto (las fallas del internet) pueden atentar con la productividad de la empresa”, agregó.

