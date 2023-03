OPINIÓN Reflexiones en positivo: No muy positivo pero con fe y esperanzas intactas #2Mar

Hay que terminar con el habito de estarse lamentando e invitando a la pobreza, esto aparte de ser nocivo para la salud, también se dice que se cierra el camino que deseas andar y quien se lamenta y se queja por todo ofende a Dios, no dudemos que Dios está en todas partes atento y dándonos la mano y protegiéndonos, no debemos dudar de que esto es así, indudablemente que nos preocupa las diferencias tan marcadas, injustas y dolorosas que aun sin querer se ven a cada momento y están a la vista de donde vienen y el porqué de estas anomalías que en ningún momento coinciden con la nación más hermosa y rica del planeta, como ya está comprobado y es indiscutible y se ven tantas cosas increíbles, bastantes difícil de explicar o por lo menos a mí se me dificulta entender, lo que hoy deseo compartir con ustedes es una incertidumbre que no cuadra con nada, por ejemplo: en estos recientes carnavales me pase unos días por Falcón, admirando esas únicas y hermosas playas, como se ha dividido la sociedad en varios grupos, nuestros coterráneos con marcadas diferencia que a la distancia se ve, ejemplo: vi a mis conocidos que son marinos que viven de la pesca y están en situación nada favorable, que cualquier repuesto le cueste entre quince a veinte dólares y es un inconveniente que no le funcione su embarcación o peñero, le es imposible casi volver a salir a su labor, pero lo logran después de mucho esfuerzo recuperan su peñero hasta llegar según ellos a sacrificar la alimentación, pero aun así siguen pensando en un país que volverá a encontrar el camino de no tantos sacrificios, poder volver a comprar su motor fuera de borda de 250 a 260 HP que le costó doscientos cuarenta y cinco bolívares (Bs.245,00) fueron unos poquitos más de 20 años hoy su costo es de treinta y seis mil dólares ($:36.000,00) en el exterior, en un país que lo produce todo con una inflación altísima, eso es justamente por lo que pasa a diario el que vive de la pesca, difícil de conseguir el combustible, hacerle servicio de mantenimiento son cerca de trescientos sesenta dólares ($:360,00), poner documentación al día cerquita de los tres mil dólares ($:3.000,00)

Por otra parte el porcentaje de menores con hambre y desnutridos entre los 8 a 10 años de edad pidiendo para comprar un pan o lo que sea, para siempre tener que acostarse con hambre, esto no es justo es una de tantas que da en la madre y hace sufrir hasta el más cruel y descorazonado, vi también la otra nación donde Venezuela se compuso, se arregló o se está arreglando, nunca había visto tantos yates de lujo nuevecitos de todos los tamaños y el bombardeo de los sonidos del destape de champaña que parece una apuesta a quien tiene más, igual la flota de vehículos de lujo que usan los nombrados, ese será el país que todos deseamos o será que se nos pegó la cobija o vestido, más que todo a aquellos que sumamos, en total más de cien años de trabajo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]