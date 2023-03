OPINIÓN La protesta como derecho ciudadano #4Mar

Todas las personas tenemos el derecho a protestar pacíficamente y los Estados tienen el deber de respetar, facilitar y proteger ese derecho. La protesta es una herramienta con la cual contamos los ciudadanos para demostrar nuestro descontento social y ejercer presión contra los gobernantes. Se protesta contra las injusticias, contra el mal gobierno. Se manifiesta en las calles buscando lograr un cambio en la sociedad y no dejarse someter por quienes ocupan el poder.

En Venezuela la protesta se ha convertido en un mecanismo obligatorio de lucha contra el autoritarismo. La gente protesta para canalizar las demandas sociales y denunciar la precariedad en la que vivimos por culpa de un régimen corrupto que sumergió a Venezuela en la pobreza y desigualdad. Vivimos protestas casi a diario en distintas zonas del país, desde pequeños poblados hasta las grandes ciudades, donde los venezolanos toman las calles cansados de vivir en la miseria, de batallar contra las dificultades del día a día y ante la impotencia y la frustración de padecer un modelo que solo genera frustración, hambre y dolor. ¿Cómo no protestar cuando el salario no rinde para nada, si los hospitales y escuelas se caen a pedazos, si fallan diariamente los servicios? Es inhumano acostumbrarnos a vivir así, con fallas interminables en los servicios de agua, electricidad y gas.

A pesar de que este derecho está establecido en el artículo 68 de nuestra Constitución Nacional, somos víctimas de un sistemático ataque contra nuestro derecho a protestar libremente y de forma pacífica. El régimen se ha dado la tarea de reprimir cualquier manifestación en su contra, utilizando la violencia contra la gente de las formas más sádicas y terribles posibles. En el 2002, 2007, 2014, 2017 y muchos otros años donde se dieron protestas masivas en todo el país, cientos de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, solo por expresarse y querer una mejor Venezuela. Además, otros cientos de personas se les ha privado injustamente de su libertad por estar en contra de quienes secuestraron nuestra nación. Pese a todas sus amenazas y uso de la violencia, no olvidemos jamás que desear un país próspero y de oportunidades, no es ningún delito.

Resulta lamentable que la mayoría de los venezolanos deban manifestarse para intentar hacer valer sus derechos. Se sienten huérfanos de representación política, por lo que salen a las calles a exigir no solo un cambio de modelo que brinde calidad de vida, sino también exigen una dirigencia política capaz de lograr ese cambio. La política debe servir para que los ciudadanos no estén todos los días pensando en tener que protestar para vivir dignamente. Nuestro reto es esforzarnos mucho más no solo por el regreso de la democracia sino en ganarnos su confianza de nuevo, con autocrítica y aprendiendo de los errores del pasado. Tenemos que escuchar a la gente y trabajar para solucionar sus problemas, sin intereses particulares. No hay otro camino que seguir trabajando por el país y por su gente. Aspiramos a encontrarnos como sociedad a través del consenso y el sano debate de soluciones para los problemas que nos atañen como sociedad. La democratización de Venezuela y su reinstitucionalización es la vía para que todos podamos contar con derechos básicos, para que vivamos mejor y seamos capaces de progresar. Cada protesta, cada espacio que ocupamos, cada denuncia y exigencia que hacemos contra las injusticias, es un acto de presión que hace temblar los cimientos del régimen. El trabajo y esfuerzo que hemos puesto en nuestra ruta pronto rendirá todos sus frutos. Venezuela necesita que mantengamos firme nuestra esperanza de un cambio y trabajemos juntos por ello.

Stalin González

