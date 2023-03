Dip. Martínez: Es criminal priorizar lo político electoral sobre lo económico-social #7Mar

“Es criminal priorizar lo político electoral sobre lo económico-social”, aseguró este martes el vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional, diputado Luis Eduardo Martínez.

De acuerdo con el criterio expresado por el legislador, los millones de venezolanos que perciben sueldo mínimo o pensiones de hambre, los centenares de miles que en el extranjero añoran volver, los muchos que no hacen tres comidas al día, los que carecen de buena atención para la salud, que soportan malos servicios públicos, que no visualizan un mejor mañana; no pueden esperar por el 2025 para que mejore la dificilísima situación que enfrentan. Aseveró que merecen prontas soluciones a los tantos problemas de hoy.

Por lo tanto, propone que hoy es más necesario que ayer multiplicar los diálogos para juntos sacar adelante a Venezuela. “Estoy convencido que la casi totalidad de los sectores de la sociedad venezolana están en la mejor disposición de entendernos por Venezuela. Resta que la dirigencia política -opositora y oficialista- entienda de una vez que su compromiso es con el pueblo todo más allá de las banderías partidistas y que nos pongamos a trabajar de la mano para que el futuro sea diferente”, precisó Martínez.

