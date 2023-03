COLUMNA El rincón de los miércoles #8Mar

Hace poco más de una semana se produjo uno de los sucesos que más ha impactado a la opinión pública: Un venezolano residente en los Estados Unidos aparecía muerto de un disparo en su residencia, a su lado yacía igualmente un hijo suyo de apenas tres años de edad. La policía sospechó de un posible homicidio, el padre había asesinado al pequeño y luego, se suicidó. El hombre estaba acusado de lavado de dinero y negocios turbios, nada más y nada menos, con personajes vinculados a Petróleos de Venezuela y estaba próximo a comparecer ante un juez como responsable de varios delitos. Hasta allí, la policía ha tratado el doble suceso como un doble homicidio, sospechando que el sujeto se había suicidado después de matar a su hijo. Sin embargo, durante el fin de semana se conocía que las autoridades estaban trabajando sobre una hipótesis que tiene que ver con las acusaciones que pesan sobre el venezolano sobre negocios ilícitos millonarios donde están metidos gente de la empresa petrolera. Un detective que trabaja el caso presume que hay otras personas involucradas en el crímen por temor de que el padre del niño pudiera declarar ante la justicia los entretelones de su relación con los delitos que se le atribuyen y que la presencia de su hijo en la escena del crímen pudo ser circunstancial si se toma en cuenta, por otra parte, que la esposa de la víctima, ha declarado que había una excelente relación entre padre e hijo para pensar que este pudiera asesinado…

II

La coronación de Carlos III como Rey de Inglaterra será el próximo 7 de mayo, pero la organización del acto ha tenido problemas con un grupo de artistas que han sido invitados al gran concierto de ese día. Por ejemplo la Spice Girl se han excusado de asistir por múltiples razones relacionadas con sus compromisos esos días, al igual que otras 10 estrellas con similares problemas de tiempos. Solo ha confirmado su asistencia el ex Beatle Paul McCartney. También han sido invitados el príncipe Harry y su esposa… Cristiano Ronaldo está furioso con una venezolana que asegura haber tenido una relación íntima con el jugador, eso fue hace un año y la chica llamada Georgi Laya que esas relaciones fueron consentidas, aunque el jugador lo negó categóricamente, pero sí aceptó haberla conocido en una oportunidad… FÚTBOL: El Real Madrid no pudo ganarle el domingo al Real Betis y prácticamente le puso al Barcelona a muy pocos pasos del título de la Liga Española. El equipo de Carlos Ancelotti no levanta cabeza desde su victoria frente al Liverpool en una gran exhibición de poder. Los críticos no dejan de cuestionar la dirección técnica de Ancelotti a quien responsabilizan del decaimiento de sus hombres en las últimas semanas. Recuerdan que el Real comenzó la actual temporada sumando victorias consecutivas tanto en la Liga como en la Champions, el único compromiso que tiene para saciar sus ansias campeoniles. Estamos por creer que Ancelotti está viviendo su última temporada en la casa blanca.

III

Recuerdan al grupo español Mocedades, recién han grabado junto al venezolano Carlos Baute el tema Venezuela y ha quedado estupendo. Según han dicho en la promoción pronto estarán en Caracas después de una larga ausencia. Mocedades ha compartido musicalmente con Plácido Domingo y todo el mundo recuerda el tema Eres tú y han vendido millones de copias… A propósito, rueda en la red una noticia escalofriante: La tasa de inflación en Venezuela ya se sitúa en el 39 por ciento en el mes de enero, pero se estiman en 4.000 por ciento para finales de año. Agarrense de las manos… Veremos que puede pasar mañana cuando el Madrid vuelva a enfrentarse con Barcelona en un partido que lo definirá todo para los blancos… La élite dictatorial de nuestra América Latina se ha reunido en Venezuela para recordar a Hugo Chávez, los llaman los viudos del comandante y sería interesante saber qué hablarían sobre sus problemas y del futuro de sus países. Cuando pasaron la lista faltó decir presente Lula da Silva, que debe estar reponiéndose del carnaval de Río. También está ausente Gustavo Petro que lidia con el problema de su hijo mayor… Raúl Castro, que pinta canas novenarias, me imagino, vino a preguntar por qué Maduro le rebajó la cuota petrolera a Cuba… FINAL: Ojo con la llegada de la primavera en la Florida, miles de chamos estuvieron celebrando en Miami Beach bajo vigilancia de la policía para evitar los desórdenes ocurridos en años anteriores. El llamado Spring Break parece estar más tranquilo en estos días.

LRM

