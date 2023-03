Chris Rock habla sobre Will Smith en un nuevo Stand-up #9Mar

El nuevo especial del comediante de 58 años lleva por título «Indignación selectiva» y fue estrenado en Netflix el sábado pasado en una transmisión en vivo. Aunque Rock ha mencionado en varias oportunidades el incidente que protagonizó junto a Will Smith en los Oscars de 2022, no lo había hecho en los tradicionales programas de entrevistas que buscaron insistentemente su versión de los hechos.

En el Stand-up, Rock alardeó que «recibió ese golpe como Pacquiao», mientras aparecía vestido de blanco y con un medallón de Prince alrededor del cuello, este fue el preámbulo de una larga lista de comentarios sobre el golpe que recibió del actor, pese a que dijo que el show no sería sobre él.

- Publicidad -

El comediante intercaló comentarios sobre el hecho mientras tocaba diversos temas, como al bromear sobre Snoop Dogg, que añadió «lo último que necesito es otro rapero loco».

Sin embargo, Rock se refirió a la indignación selectiva, el despertar de la hipersensibilidad y declaró que nunca se sabe quién podría ser ‘activado’.

El especial culminó con un material sobre el histórico momento, donde habló abiertamente sobre lo ocurrido. El artista sugirió haber quedado en medio del conflicto marital que enfrentaba al matrimonio Smith-Pinkett, cuando una broma sobre la esposa del actor, hizo que éste subiera al escenario y le propinara un golpe.

- Publicidad -

Chris Rock resaltó que ama a Will Smith y ve ‘Hacia la libertad’ solo para verlo gritar, además señaló que Jada Pinkett lastimó a Smith mucho más de lo que él pudo lastimar al comediante, cuando habló en una entrevista posterior a los premios de la academia, sobre los ‘enredos’ que tuvo mientras estaba casada con el actor.

Finalizó diciendo que la razón por la que no tomó represalias contra Will Smith fue porque tiene padres, y dijo: “¿Y sabes lo que me enseñaron mis padres?”, “No peleen frente a los blancos”, añadió antes de levantar los brazos en señal de triunfo y retirarse del escenario.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí