Cifar: No existe desabastecimiento de medicinas en Venezuela solo escasez puntual de algunos rubros entre 4% y 5%

La escasez de algunas medicinas esta entre 4% y 5% y no se puede llamar desabastecimiento, sino fallas puntuales en algunos productos, asegura el Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), Tito López al expresar que no está de acuerdo con los resultados de la encuesta publicada por Convite que indica que en enero hubo un escasez de medicamentos de 32,7%.

Afirma que le llama la atención cuando le hablan de escasez de cardiovasculares, cuando este es uno de los segmentos que más creció en enero, si hay algo en estos momentos en el mercado farmacéuticos, y lo afirma con toda la responsabilidad del caso es que hay una enorme cantidad de oferentes en este segmento terapéutico, hay más 15 marcas de antihipertensivos, combinados o no combinados.

Afirma que hay crecimiento en la fabricación de los antiinflamatorios, antirreumáticos, antihistáminicos, tópicos nasales, disfunción eréctil, expectorantes, indicando que no se hace eco de esta encuesta, admitiendo que puede ser que en algún caserío del interior del país, puede que no encuentres el medicamento, afirmando que si se ven los inventarios en los almacenes de la industria, en muchos casos hay hasta 90 días de inventarios; las droguerías tienen excelentes stocks de productos, la distribución es efectiva, menos de 26 y 34 horas.

“Habría que revisar, pero no me hago eco de esa encuesta, porque no es lo que hay en el mercado”, dijo Tito López.