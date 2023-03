Henrique Capriles: No voy a ir a pedirle permiso al Gobierno si puedo correr o no #13Mar

Trabajo de: www.talcualdigital.com

El dirigente Henrique Capriles evitó comentar sobre las posibilidades de que el candidato opositor electo en las primarias, y esté inhabilitado, vaya a las presidenciales sin que esta prohibición se levante, pues considera que forma parte de una agenda mucho más amplia. Reiteró su rechazo a una posible privatización de Pdvsa, como han propuesto varios candidatos a las primarias, entre ellas la dirigente María Corina Machado

- Publicidad -

El exgobernador y precandidato presidencial de Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles, defendió este lunes 13 su candidatura a las primarias de la Plataforma Unitaria, previstas para el 22 de octubre, a pesar de su inhabilitación política que, según la Contraloría General de la República, culmina en 2032.

«No sé qué va a pasar. Lo que creo es que no puedo autoinhabilitarme ni voy a ir a pedirle permiso al Gobierno si puedo correr o no correr (…) Yo no voy a esperar la decisión de la discusión para salir a defender la causa y trabajar por la causa», dijo Capriles en una rueda de prensa, donde además anunció que iniciará un recorrido por todo el país a partir del martes 14 de marzo.

Capriles dijo que la apuesta de la administración de Nicolás Maduro para esos comicios será promover la abstención y la división de la oposición, como ocurrió en las elecciones regionales de 2021, pero confía en que es posible lograr un cambio político.

- Publicidad -

«No la van a poner fácil. Estamos enfrenando una dictadura del siglo XXI, un régimen que unos días se comporta de una manera y otros días de otra manera. Por eso tienen que apelar al control institucional, a la Contraloría, a la Fiscalía», explicó.

El exgobernador, y dos veces candidato presidencial, evitó comentar sobre las posibilidades de que el candidato opositor electo en las primarias, y esté inhabilitado, vaya a las presidenciales sin que esta prohibición se levante, pues considera que forma parte de una agenda mucho más amplia.

«Yo no voy a inhabilitar la esperanza. Lo de (Nicolás) Maduro es claro, es sembrar la desesperanza. Eso es lo que va a tratar de hacer en cada intervención pública, va a apuntar en el mismo terreno: desesperanza, abstebnción, división, que él es el único que puede. ¿Puede con qué? Este país no es de Maduro ni el PSUV, tampoco mío. Es de todos, los que están aquí y los que están afuera», afirmó.

Dijo ,incluso, que no ha formado parte de conversaciones sobre trabas a candidatos inhabilitados dentro de la oposición en este sentido, en alusión a un comentario de Diosdado Cabello. Capriles está inhabilitado por la Contraloría General, lo que implica una prohibición para postularse o ejercer cargos de elección pública hasta 2032.

En todo caso, asomó el dirigente, este tipo de temas deberían pasar por la negociación en México. «La negociación en Venezuela va a tener que ser un proceso permanente. Todos sabemos que en 2024 tiene que haber elecciones, ¿esas elecciones tienen que ser para acabar con la crisis y el conflicto o para qué van a ser? Eso tiene que definirse», señaló.

Dijo que es parte del discurso del oficialismo las trabas a la negociación en México, «siendo Delcy Rodríguez quien lleva el tema económico, Jorge Rodríguez debe estar consciente del problema (…) y para eso hay que resolver el conflicto, la pelea».

Además apuntó que «las próximas semanas» se perfilan como decisivas de cara a estos temas. «Si se discutirán las trabas de este proceso o no. La gran pregunta es del lado del gobierno, cuál es el camino que van a abordar».

Capriles y las primarias

El exgobernador manifestó durante la rueda de prensa su confianza en que la Comisión Nacional de Primaria logre acercar a todos los venezolanos a este proceso, previsto para el 22 de octubre. Además, defendió la petición de esta instancia para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brinde asistencia técnica.

«Creo que el doctor (Jesús María) Casal y todos los integrantes de la Comisión de Primaria tienen la suficiente empatía para que quienes viven en Elorza (Apure), por ejemplo, puedan votar (…) Por eso necesitamos los centros de votación y la ayuda del CNE para la primaria, porque quién se cree eso de que vamos a una primaria sin CNE, pero luego sí vamos a una presidencial con el CNE», señaló el dirigente de Primero Justicia.

En este momento, dijo el exgobernador, «hay una decisión que tomar: o enfrentar y luchamos o decidimos no hacer. Yo decido hacer, los demócratas luchamos con las armas que nos dan las democracias, aunque nos hayan arrebatado la democracia».

Además dijo que formará parte del debate en los próximos meses conciliar posiciones entre los candidatos. «La primaria es una parada, las primarias no van a resolver las diferencias que hay (…) Hay que despersonalizar, evidentemente la gente va a votar por alguien, pero hay que ir más allá de por qué va a votar».

Hasta la fecha, siete partidos y un candidato independiente (Benjamín Rausseo) han confirmado su participación en las elecciones primarias que organiza la Plataforma a través de su Comisión Nacional de Primaria. Además de Capriles, entre los candidatos están María Corina Machado (Vente Venezuela), Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), Juan Guaidó (Voluntad Popular), Andrés Velásquez (La Causa R), César Pérez Vivas (Concertación Ciudadana) y Carlos Prosperi (Acción Democrática).

De ellos, solo Prosperi ha presentado formalmente su plan de gobierno como candidato presidencial.

Negado a privatizar Pdvsa

El dirigente Henrique Capriles reiteró su rechazo a una posible privatización de Pdvsa, como han propuesto varios candidatos a las primarias, entre ellas la dirigente María Corina Machado (Vente Venezuela), pues considera que se debe tener «cuidado» con la creencia de que «todo lo público es malo y todo lo privado es bueno».

Sostuvo que «lo privado, mal administrado, también puede cerrar o quebrar. No es una garantía que una empresa esté en manos privadas», por lo que comentó que es «clave» la administración de estas empresas para generar bienestar.

«El problema es que Maduro el petróleo lo maneja como él quiere. El tema es cómo convertimos el petróleo en la fuerza para diversificar la economía y permitirnos que el país tenga el progreso que durante tantos años nos han negado», dijo.

El precandidato presidencial de PJ recordó que el artículo 303 de la Constitución establece la propiedad pública de Pdvsa y que «cualquier cambio de su situación, pasaría por consultarle al pueblo venezolano» mediante una enmienda constitucional.

Lea más: www.talcualdigital.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí