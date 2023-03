AvanceIMP Se mantienen las largas colas por combustible en Barquisimeto #16Mar

Largas colas de vehículos se registran a las afueras de estaciones de servicio del este y oeste de Barquisimeto.

Así quedó evidenciado en un recorrido realizado por El Impulso, donde los usuarios manifestaron que desde hace al menos una semana han tenido que madrugar para intentar abastecer sus vehículos de combustible.

Roberto Terán, quién se encontraba a las afueras de una gasolinera ubicada en la carrera 15 con calle 55 y 56, manifestó que se encuentra a la espera sin tener la certeza de que podrá abastecerse de combustible el día de hoy.

«Estoy desde las 4:30 de la mañana acá y no nos han dicho si nos vayan a atender hoy. Esta bomba que era una de las más continuas en el suministro tiene 4 días sin despachar», declaró.

Por su parte, Felipe Motilla, otro de los afectados, dijo que se encuentra en cola desde las 5:00 de la mañana y hasta los momentos no les han informado si despacharán combustible.

«En días anteriores he madrugado y no han surtido gasolina .Dejamos de trabajar para venir acá y no sabemos que es lo que pasa», puntualizó.

Los usuarios afirmaron que esta situación, además de afectar su movilidad, les genera desgaste físico mental y mental, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que en la medida de lo posible puedan normalizar el suministro de gasolina.

