María Corina Machado inicia recorrido por Venezuela en el estado Mérida #16Mar

La candidata para las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, inició en el estado Mérida una campaña mediante la cual tiene como objetivo recorrer diferentes regiones del país en busca de mostrar sus planes de cara a estos comicios.

“Esta es una ruta de mucho trabajo; esto no es soplar y hacer botellas. No estamos en una dinámica electoral de pitos y cancioncitas, como si aquí no hubiera una tiranía y una crisis humanitaria. Es duro lo que viene y exige organización y trabajo, pero van a ver de lo que somos capaces de hacer”, sentenció la líder del partido Vente.

Machado explicó que el objetivo de su lucha se divide en tres partes, además, de hacer énfasis en la necesidad de que la migración venezolana tenga la oportunidad de ejercer su derecho, puesto que es una gran cantidad de compatriotas que tuvieron que emigrar por la situación país.

“primero, de aquí a las primarias; segundo, derrotar al régimen; y tercero, levantar este país para tener la mejor educación del mundo (…) Los venezolanos que están afuera están pidiendo votar. ¿Por qué negarles ese derecho? La gente dice ´yo quiero contar mi voto manualmente porque no confío en ese CNE´ ¿Por qué negarles ese derecho? Estamos a tiempo ¿Qué tenemos qué hacer para que la Comisión Nacional de Primarias escuche a la gente?”, comentó.

