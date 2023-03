Rusia condena orden de detención a Vladimir Putin y lo considera nulo jurídicamente #17Mar

La Federación Rusa criticó la decisión de la Corte Penal Internacional de capturar a su presidente Vladimir Putin y la catalogó como nula jurídicamente.

“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera desde el punto de vista jurídico”, señaló Maria Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

- Publicidad -

El motivo por el cual el gobierno ruso alega esto es debido a que este país no pertenece al estatuto de Roma, por lo que jurídicamente, según ellos, el organismo internacional no tiene jurisdicción en aplicar sus leyes contra Rusia.

“Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene obligaciones en virtud del mismo. El país no coopera con este organismo, y las posibles prescripciones de detención que emanen de la CPI serían jurídicamente nulas para nosotros”, comentó la portavoz.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. - Publicidad - ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí