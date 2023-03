Antequera: También podríamos romper el récord de la cola de gasolina más larga del mundo #18Mar

Daniel Antequera, diputado ante la Asamblea Nacional electa en 2015, se pronunció sobre las largas colas por combustible que desde hace varios días se registran a las afueras de las estaciones de servicio de Barquisimeto.

Mediante su cuenta en Twitter, Antequera recordó que el pasado 3 de marzo se preparó en la capital larense el «pepito más largo del mundo» y señaló que «por cómo van las cosas, quizás en la ciudad podamos también romper el récord de la cola de gasolina más larga del mundo».

En este sentido, el parlamentario lamentó la situación que se vive con el suministro de combustible.

Cabe resaltar que El Impulso ha dado cobertura a esta realidad y en un recorrido realizado este viernes 17 de marzo por algunas bombas de combustible se pudo observar que las largas colas se mantienen y la mayoría no está surtiendo gasolina.

Pedro Zambrano, uno de los usuarios consultados en la zona norte de la capital larense y que estando en cola se quedó sin combustible, calificó la espera por gasolina como «una lucha constante».

«Últimamente no ha llegado gasolina a ninguna parte. Tengo tres días en cola en las estaciones dolarizadas y no he podido, ha sido imposible», manifestó.

«Hoy aparentemente están despachando, nos estamos moviendo. Espero que al llegar mi turno no se haya acabado», agregó.

Hace algunos días en #Barquisimeto se rompía el récord Guinness del pepito más grande del mundo. Por cómo van las cosas quizás en la ciudad podamos también romper el récord de la cola de gasolina más larga del mundo. Son una barbaridad. — Daniel Antequera (@danielantequera) March 17, 2023

