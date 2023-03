Desde este domingo y hasta el 26 de marzo se celebrará la Semana por la Vida #19Mar

Entre el 19 y el 26 de marzo se celebrará la Semana por la Vida. La misma tiene como lema «La Vida Humana, Don precioso de Dios» y está siendo impulsada por la Pastoral

Familiar de la Conferencia Episcopal Venezolana y replicada en todas las iglesias

venezolanas.



«Y entendiendo la vida como un don de Dios, nos propongamos respetarla, nos

propongamos defenderla en todas sus instancias. La vida desde su concepción, la vida

hasta el final, cuando Dios nos llame a su presencia», expresó Monseñor Víctor Hugo

Basabe, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto.

- Publicidad -



Junto al lema, los temas elegidos y promovidos por el Departamento Nacional de

Pastoral Familiar e Infancia para esta jornada semanal, son: 1) Familia ¡En ti se impulsa

la vida!, 2) No matarás. Quinto mandamiento de la Ley de Dios y 3) Vivir para el Señor,

hasta el final de nuestros días.



En este sentido, Basabe exhortó a los barquisimetanos a ser defensores y promotores de vida, e invitó a todos a sumarse a la campaña en defensa de esta.



En Barquisimeto se realizarán actividades en las diferentes parroquias que conforman

la Arquidiócesis, algunas de las cuales son la Santa Misa por las Embarazadas y las

Familias, este domingo 19 de marzo a las 10:00 a.m. en la parroquia Espíritu Santo; el

Foro por la Vida que se efectuará el sábado 25 de marzo a partir de las 9:00 a.m. en el

Colegio María Auxiliadora y la Eucaristía por la Vida, el domingo 26 en el Santuario de

Santa Rosa, a las 10:00 a.m.

- Publicidad -



«Como dijo San Juan Pablo II, es levantarnos siempre que se le ataca la vida del niño»

por nacer y proclamar que nadie jamás tiene el derecho de destruir esa vida. Es

comprometernos a un mundo más justo y más cristiano. Defender activa y

concretamente el derecho a la vida es imprescindible para ser cristiano», manifestó el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí