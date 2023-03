RETACITOS #19Mar

Como si no estuviera satisfecho con todas las calamidades que están viviendo los venezolanos, como consecuencia de la destrucción de la economía, del erosionado poder adquisitivo del salario como consecuencia de la severa inflación que pareciera devolvernos, más temprano que tarde a la nefasta hiperinflación que tanto daño hizo al país, el Ejecutivo sin realizar ningún tipo de consulta pública con las organizaciones de usuarios que hacen vida en el país, entre gallos y medianoche, decide aumentar a nivel nacional las tarifas del transporte público, comprometiendo aún más la dramática situación de los usuarios de este servicio, el cual deja mucho que desear. El Ministerio de Transporte como si hubiese adoptado una medida de gran trascendencia exhorta “a los gremios de transportistas y a las autoridades competentes a respetar y mantener como tarifas en sus áreas de competencias, para el transporte privado que preste servicio de carácter público, en todas las rutas incluidas las que por su característica sea troncal o periféricas, el monto mínimo del pasaje urbano será de: Seis bolívares (Bs 6,00) y el pasaje máximo urbano será de: Siete bolívares (Bs 7,00). En el caso, de las operadoras estadales de transporte el pasaje mínimo urbano será de: Cuatro bolívares (Bs 4,00). Por supuesto que está medida no ha llenado las expectativas de los transportistas, quienes además de cuestionar al Sistema Patria como controlador del suministro de combustible, aspiraban a que se anclase la tarifa de los pasajes con el Petro, lo que hubiese significado que el pasaje estaría costando alrededor de 0,50 centavos de dólar, o en otras palabras algo así como 12 Bs. al tipo de cambio del BCV y, por supuesto, que los usuarios vean de dónde sacan los reales para pagar los pasajes. Como hemos dicho siempre, no son más torpes porque no practican.

*****

- Publicidad -

Se ha viralizado como quien enciende una mecha de dinamita, los tres audios que circulan por las redes sociales y que dan cuenta de la reunión que al parecer tuvo el comandante de uno de los componentes castrenses con un grupo de 732 capitanes a quienes sugirió que debían dedicarse a “emprendedores” para que pudiera obtener “ingresos adicionales” porque el Estado no tenía recursos para aumentarles las remuneraciones, tampoco para pagarles bonificaciones y que no era una sugerencia, sino una orden a cumplir. La situación de crisis económica que se está viviendo en el país, también ha venido llegando a los cuarteles desde hace algún tiempo , pero ya se ha hecho insostenible, y no han tenido más remedio que reunirlos y plantearles la cruda y dolorosa realidad. Incluso hace tres semanas, en esta sección dimos “el Tubazo” cuando anunciamos que se les había informado a los oficiales de los cuadros medios, que se iba a implementar un sistema de trabajo de 7 x 7, donde asistirían una semana a los cuarteles y la siguiente semana, la dedicarían a un “emprendimiento”, a comprar y vender cosas, para que se #redondearan un ingreso adicional”; pero además les advirtieron que si no mejoraban las cosas, entonces se aplicaría el esquema de 15 x 15. Cuentan algunos de los supuestamente habían participado en esta reunión, que más de uno de estos “Capitanes” salieron de la reunión con lágrimas en los ojos; otros trataron de protestar en contra de la medida, pero no había ninguna forma de maniobrar, o lo tomas o lo dejas. Por supuesto que esta situación se agrega a la gran estampida de “bajas” que se están solicitando en todos los estamentos, y sin por los vientos que soplan, si no se toman medidas, los generales se quedarán sin subalternos. Han emplazado al ministro a que dé la cara, para que niegue o confirme la información, pero no aparece.

*****

Pareciera que se comienza a tomar en serio lo que viene ocurriendo en el Municipio Torres con el caso de las explotaciones irracionales de Carbón, caso este sobre el cual hemos advertido desde hace bastante tiempo, incluso conociendo que el burgomaestre está enterado de la problemática y al parecer el caso se le ha escapado de las manos, porque lejos de reducirse sigue en aumento, como lo refleja la preocupación de algunos escritos que han enviado personas preocupadas a mi mesa de redacción. Advierten por ejemplo que “el municipio Torres, será exterminado del estado Lara, si sus pobladores no hacen nada por su protección y recuperación ambiental. Desde el estado Cojedes migraron 40 empresas que se dedican al saque de carbón vegetal, sin permiso, sin registro, solo con dólares en mano viene actuando libremente en las parroquias Camacaro (Río Tocuyo), Reyes Vargas (Parapara) y Espinoza de Los Monteros (Arenales y Atarigua), pero ahora también poco a poco y con mucha prudencia están accionando en Altagracia. Estás empresas ofrecen pagar en dólares el carbón y son los mismos campesinos de la zona que proceden a cortar Ceibas, Veras, Cujíes, Robles entre otras especies autóctonas, sin darse cuenta el daño que hacen al ambiente y el daño que causan a su salud, la de sus vecinos y comunidades cercanas. La inundación sufrida en Parapara es parte de ese crimen ecológico cometido por sus propios habitantes, todo por un puñado de dólares. Por otro lado Palo de Olor aparte de estar siendo arrasado por los sacadores de carbón, surge ahora otra nube negra que se cierne sobre este caserío y es la posible explotación de una mina de arcilla, la cual afectaría la cría de los animales, debido a las agallas de una señora que pretende adueñarse de cualquier cerro donde se presuma haya arcilla, según dizque cuenta con los permisos emitidos por el Ministerio del Ambiente, donde nadie sabe si existe algún Estudio de Impacto Ambiental, que haya tomado en cuenta la afectación que genera este tipo de actividad, dónde se puede decir que, afectaría la fauna y flora de la zona, la vialidad podría colapsar debido al uso de volquetas y maquinarias de gran peso y volumen, la vida silvestre sería alterada, también la vida de los habitantes de Palo de Olor y los caseríos vecinos debido al desplazamiento por el aire de partículas contaminantes”. La cosa es como para quitarle el sueño a los caroreños.

- Publicidad -

*****

Cuando ya casi finaliza el primer trimestre del año, todo el personal del Concejo Municipal de Iribarren continúa esperando por aumento salarial, el pago de los uniformes, entrega continúa y equitativa de alimentos, así como reconocimiento a los muchos años de servicio en el otrora respetuoso y respetado ente municipal. Mientras tanto, los ediles dizque se ajustan mes a mes dietas y cumplen puntualmente a las sesiones, pero en el resto de los días, no se les ve la carabina por ninguna parte. Martes y Jueves, tiempo de sesiones, solo tardan lo que dura el “Don Juan Presidente” en recitar lo que quiere y pide el alcalde Cocosette. Por cierto, que hablando del jefecito, se logró comprobar que su ratificación como presidente se debe a su “lealtad” de tantos días tiempo pasado día y noche en el palacio, adulando y ganándose el afecto haciéndole mandados al jefe reyecito. Ahora, armó su trampa aparte y tiene como aliados a su tocayo y colega concejal Cheluis, quien al frente de la comisión de patrimonio, tiene la “obligación” de bajar de la mula a todos los habitantes de Iribarren que deben hacer trámites por sus terrenos, viviendas y demás. El otro pran de jefecito, es el ”guachiman de prensa y protocolo”. En este caso, “el negro” negocio es de faldas, pues dizque tiene la oficina de protocolo no precisamente para realizar labores inherentes a su cargo. De allí que el departamento de prensa fue totalmente desmantelado y en su lugar solo está un galpón de escombros, chatarras y desguace.

*****

Aseguran que todo lo útil y servible fue trasladado a protocolo: televisión, wifi, Cámaras, filmadoras, muebles, nevera, microondas, impresoras y demás comodidades. Mientras los empleados (ya ni periodistas quedan) tienen que pedirle permiso al “guachiman” para calentar la comida y hasta para poder tomar agua. Definitivamente, el CMI es una guarida de escombros e inútiles pues hasta un director con antecedentes tienen en la oficina de archivo en la carrera 16. Otra cosa intolerable es la situación de la mesa de comedor que fue despojada de la sede legislativa y establecida en el Administrativo por la directora de Bienes quien no permite ni siquiera que vayan de la otra sede a comer allí. A todas estas, el Cocosette ni mueve un dedo pues para él, los empleados del CMI son solo cuida perros, mientras los ediles le aplauden la gracia por sumisos y aduladores. Por supuesto que mientras todos le sigan rindiendo pleitesía al Cocosette, por temor a que los pongan en la lista negra y perder las prebendas y beneficios que en estos momentos perciben, estamos plenamente seguros que en su gran mayoría, por carecer de formación y criterios propios, que todos piensan que es preferible “jalar mecate, que jalar escardilla”, de allí que mientras tanto allí no se registre un cambio radical, seguirán los larenses viendo el triste espectáculo de un CM sin decisiones, en medio de una anarquía donde impera lo que diga el Cocosette, mientras que el PDUL sigue durmiendo el sueño de los justos y la ciudad se sigue desenvolviendo sin ningún tipo de normativa, sin rumbo legal, como barco sin timón, desde el punto de vista del desarrollo urbano.

*****

Un llamado de atención. La Plataforma Unitaria de Lara (PU) debe cuidar las formas. No se puede dar el lujo de olvidar que no todas las organizaciones que van a la Primaria son miembros de la PU, Caso Futuro del sargento de Nirgua; el MAS, Vente Venezuela, Fuerza Vecinal y otras. El comentario viene al caso, porque cayó mal un comunicado de la PU donde enuncia su cronograma de actividades sin consulta alguna, además fije la instalación de la Comisión de Primaria del Estado, siendo que esta es una instancia autónoma de la PU y de todos los partidos. Es el árbitro que regirá el proceso de selección del candidato presidencial de la Unidad y por tanto debe ser la Comisión de Primarias, la que informe a los partidos y a la sociedad en general sobre sus actividades. Más cuando aún ni siquiera la C de Primarias Nacional que preside el Dr Jesús María Casal, ha designado la Comisión de Primarias del Estado Lara. Entendemos que no es fácil el papel que le corresponde jugar a la Comisión Nacional de Primarias, sobre todo cuando hay tantos intereses contrapuestos y hasta estos momentos, aun cuando todos en el país saben y están conscientes que si no hay una unidad monolítica para realizar las primarias, y el compromiso serio y responsable de respetar los resultados, nadie lo puede garantizar, entonces se estaría colocado todas las posibilidades de triunfo en manos del oficialismo; no olviden que el Gobierno viene con todo su poder, con las alforjas llenas, variables determinantes de las que carece la oposición, de tal manera que estos son momentos de sumar, no de restar y aquellos que no tengan conciencia de esta realidad, lo mejor que pueden hacer es apartarse del camino, ponerse a un lado y dar paso a quienes si están pensando que ya no hay mucha capacidad de maniobra para rescatar a Venezuela, en esta oportunidad tenemos que echar el resto, porque lo quieran aceptar o no, en el 2024 nos estaremos jugando a Rosalinda.

*****

Aún cuando la crisis económica continúa golpeando a todos los sectores en nuestro país, la dinámica política no sé detiene, en especial el sector opositor quienes vienen avanzando con sus candidatos en la carrera por asumir el liderazgo que enfrentará al candidato del régimen en 2024. La Comisión Nacional de Primarias ha venido desarrollando un programa riguroso para dicho evento en Octubre de éste año. Han ofrecido a través de los medios temas puntuales como el voto en el exterior, el apoyo del CNE para las votaciones, el tema de los pre candidatos inhabilitados entre otros aspectos. Ya varios precandidatos se han saltado a recorrer el país con movilizaciones importantes, así tenemos a la Ing María Corina Machado por Vente Venezuela, Carlos Prosperi por Acción Democrática (del ala ortodoxa HRA), Cesar Pérez Vivas(CC), Henrique Capriles(PJ), Delsa Solorzano (EC), Andrés Velásquez (CR) quienes por los momentos son los que oficialmente están en la calle. Están a la espera de la oficialización de otros nombres, quienes «suenan», pero no han concretado aún su disposición de competir. Respecto al tema de los pre candidatos inhabilitados hay varias opiniones sobre el aporte eficaz que ello traería a los propósitos unitarios por lo particular y complicado del mismo. El punto trae consigo varias lecturas que hay que saber interpretar. La opinión del politólogo John Magdaleno pudiera apreciarse como alternativa válida, la cual puntualiza “que si quien ganara eventualmente las primarias y estuviese inhabilitado, deberá sumar sus votos a otro y declinar su candidatura en favor de la unidad.

*****

Lo que viene aconteciendo en el Central Rio Turbio de Barquisimeto, con los trabajadores es como para coger palco, ya que al parecer está factoría, de acuerdo con lo que revelan algunos trabajadores, prácticamente es un “cascaron vació”, ya que al parecer buenas parte de las maquinarias y equipos dizque fueron desmantelados y vendidos como chatarra. Lo cierto es que se habla de un plantel de 430 trabajadores, de los cuales estarían “laborando” 150 lo cual al parecer no es verdad, mientras que 280 se quedaron en la calle y perdieron todos los beneficios contractuales, juguetes para los hijos, aguinaldos, azúcar para el consumo familiar, HCM, dándose casos de trabajadores hasta con 40 años de servicios que hoy se están comiendo un cable. Lo más lamentable del cuento, es que la Junta Interventora, en principio integrada por 2 trabajadores, 1 representante del gobierno y un representante del patrono; sin embargo como este nunca asistió debe ser substituido por otro trabajador, pero resulta que afirman que la Junta Interventora una vez elegida se puso del lado del patrono. El pasado viernes los trabajadores del Cortes reunieron en la calle 4/3 y 4 de la Urb. La Mata donde anunciaron haber cumplido con su segunda visita a la Inspectoría del Trabajo y su primera visita a la Defensoría del Pueblo, desmintiendo a la “Junta Especial” , a la vez que anuncian una asamblea de trabajadores para el miércoles 22 de marzo en la entrada principal del central. Están dispuestos a continuar la lucha hasta las últimas consecuencias, e incluso no descartan, en caso que no haya una respuesta positiva a sus requerimientos, introducir un Derecho de Amparo con lo cual estarían colocando el balón del lado de la cancha del patrono esperando que se pronuncien. La verdad que nos quedamos en el sitio, con la historia de la venta de los equipos y maquinarias del central, como chatarra, afirmando que obtuvieron una muy jugosa tajada con esta operación completamente anormal.

*****

Confiamos en que el burgomaestre de Urdaneta haya recapacitado, y haya atendido a todas las peticiones que se le hicieron para suspender la fiesta en las instalaciones las canchas deportivas “Luis Tarcilo Urrutia”, instalaciones en las cuales se hizo un gasto cuantioso para dotarla de “grama artificial”, que exige a los deportistas utilizar zapatos adecuados a la hora de utilizar las instalaciones. Nos llegaron copias de todas las comunicaciones que le enviaron al alcalde con tiempo suficiente, para cambiar el lugar para realizar la fiesta, de tal manera que no puede decir que nadie le advirtió. Lo más grave de esta situación, es que el personaje al parecer la prepotencia le impide escuchar los consejos y sugerencias, pero además quienes le rodean se dieron a la tarea de amenazar a todo aquel que expresaba una posición disidente con la realización del encuentro en las instalaciones deportivas. Para colmo de males, exponer el caso ante el gober es una pérdida de tiempo, porque ahora dicen que el burgomaestre es el nuevo “ toñeco” del mandatario regional. Lo cierto es que si se dio la fiesta el día sábado, se debe ordenar de inmediato una evaluación de las condiciones en las que quedó la grama artificial, y por supuesto, ya todos saben quien es el principal responsable y quien deberá asumir los gastos de cualquier reparación que haya que hacer en estas canchas deportivas.

C O R T I C O S

Hace un par de semanas convocaron en Palavecino a una reunión el famoso Clap y el Consejo Comunal, a toda la comunidad de la urbanización Rómulo Gallegos, dizque para pedir una colaboración de 10$ por casa, son 160 casas, o sea que estamos hablando de 1.600 dólares, que es plata en Cabudare y en cualquier parte del mundo; según ellos es para darle de comer a los fiscales que vienen de la alcaldía para medir los terrenos, también se habló de que se les tiene que dar café o refresco, considerando los vecinos que son demasiados 10$ por cada casa. Aseguran que hay un abogado que identifican como el doctor dizque es el asesor. Nos piden hacer llegar este guiso hasta el Alcalde Derbi Guédez o al gobernador Adolfo Pereira, ya que hay muchas personas sin trabajo y de bajos recursos que solamente tienen para sobrevivir.

Denuncian los vecinos, la existencia de un bote de agua blancas que está en Los Rastrojos, aseguran que el punto de referencia es el restaurante Orinoco, afirmando que da verdadera pena y lástima observar cómo se derrama en ese lugar, en tanta agua blanca y la comunidad de los rastrojos pasando sed y trabajo, por no tener agua, mientras todo esto ocurre a la luz del día, sin que ningún funcionario de la Alcaldía o del Concejo Municipal, tenga la voluntad de visibilizar el caso para ver si los funcionaros de Hidrobarro son capaces de resolver la situación, en beneficio de todos aquellos que hoy carecen del vital líquido.

Aun cuando nadie ha salido dar una explicación en torno a la reunión donde supuestamente el Comandante de un estamento Castrense, se reúne con 732 capitanes para ordenarles realizar “emprendimientos” personales porque el Estado no tiene recursos para seguirles pagando los salarios, han seguido circulando otros videos que certifican que la versión inicial tiene algo de cierto, como es el caso del Capitán (DG) que le dice al comandante que le preocupa porque buena parte del personal bajo su mando está solicitando la baja, expresando, palabras más palabras menos: “si se van todos, entonces a quien voy a comandar”; sin embargo, mucho peor es la de un oficial que llama a un teniente (M) para que se le acerque, lo emplaza una, dos y hasta tres veces y desde aproximadamente 30 metros el teniente le da la espalda y les responde con una frase “escatológica de alto calibre” y se marchó sin atender la orden, lo que pone en evidencia como la indisciplina se enseñorea en los cuarteles.

Nos comenta el Inquieto Anacobero lo siguiente: «Tuve el grato placer de conversar en «La Pochocha» con compañeros de diferentes fracciones profesionales quienes están a fondo con el tema de las actividades del programa de gobierno de nuestro candidato para las Primarias Carlos Prospéri. Percibí un interés contagioso en función del beneficio que ése sector le está imprimiendo al proyecto presidencial del candidato a pesar de los saboteos orientados «desde arriba». Por supuesto que vale la pena apostar por éste joven candidato que está despertando el entusiasmo de las bases adecas y que en principio desea posicionarse en la carrera rumbo a Miraflores lo cual no deja duda que ha de convertirse en el líder natural de Acción Democrática que en el fondo es lo que preocupa a algunos.» «También recibí el saludo de dirigentes parroquiales y de diferentes municipios quienes no ocultaron el placer que sentían de respirar un aire menos tóxico en los pasillos pochocheros. Resaltan un respeto general entre los directivos y una cordialidad inusitada entre todos Aspiran que el «reposo» de alguien, se prolongue por más tiempo por el beneficio colectivo partidista y que el grupo de las «ponzoñosas» atrabiliarias heredado por la «olorosa » a girasoles y de fotos exóticas se mantengan alejadas por la tranquilidad y paz interna».

Aseguran que el caos interno que se percibe dentro de las FANB, visibilizados en las decenas de videos que han puesto a circular y que evidencian el malestar interno, pudiera tener como consecuencias algunos movimientos en el alto mando, comentándose tras bastidores que es muy probable que Vladimir haya caído en desgracia y al parecer ya le tienen como sustituto al General Villamizar, al parecer cuñado de la Primera Combatiente, en todo caso, estos son solo comentarios que circulan en los pasillos de los cuarteles a voz populi y si ningún tipo de limitaciones, de manera que solamente hay que esperar por los acontecimientos, así que amanecerá y veremos.

Gran labor en favor de las comunidades la que viene realizando el «Movimiento Unidos por el Agua» quienes han llegado a una serie de acuerdos con la hidrológica larense en función del bienestar de los sectores populares del Municipio Iribarren y próximamente en los municipios Torres, Jiménez y Morán, citando como ejemplos concretos en resultados de horarios de apertura y cierre de diferentes válvulas que controlan el servicio del vital líquido, reparación de llaves, movilización con apoyo de la prensa. Asimismo llevar el monitoreo de las fallas, la distribución, botes de agua, denuncias de tomas irregulares y otras actividades sujetas a la contraloría social efectiva. Destacamos el justo esfuerzo de luchadores sociales al frente del mencionado movimiento asesorados a Gutiérrez, el siempre activo dirigente Alcides Pérez, el Padre Raúl de la Carucieña, el sociólogo Nelson Freitez, Vidal Querales, Marisol Bustamante, Raúl García, y un gran e importante equipo de diferentes parroquias del Estado, quienes resaltamos a Jhony Torrealba, Wilmer Sequera, Yolimar Rodríguez, Héctor Álvarez entre otros. Continúen en su lucha.

Hace una semana atrás recibí a través de OFM. una denuncia del señor Antonio García, CI 10.120674 , quien dijo ser paciente renal y por su condición venía recibiendo tratamiento preferencial en cuanto al suministro de gasolina; sin embargo, hubo cambios en la administración de la gasolina en el municipio Andrés Eloy Blanco y le eliminaron este beneficio y la razón al parecer es que no pertenece al proceso, corriendo ahora el riesgo de perder la vida de un infarto, un ACV o un paro respiratorio, afirmando que hace responsable de cualquier cosa que pase con su vida, al gobierno revolucionario, a los dirigentes del PSUV y a quien administra el combustible en el municipio. Para colmo, para echar gasolina dolarizada en la bomba de Sanare, no le dan chance a los pacientes renales, sino que debe ponerse en cola y esperar, uno, dos o tres días para surtir. La verdad que no hay derecho que le hagan esto a pacientes con enfermedades crónicas, solo por el hecho de no ser chavistas.

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí