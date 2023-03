Día del Síndrome de Down fue celebrado por organizaciones larenses con diversas actividades #21Mar

«La familia es la columna vertebral del desarrollo social y cultural y de aprendizaje de un muchacho con Síndrome de Down”.

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra el 21 de marzo desde el año 2012, se eligió el día 21 del mes 3, de cada año, para representar la trisomía del cromosoma 21; que es el proceso de división genético por el cual se produce un cromosoma más.

Este día se celebra con el objetivo de visibilizar a las personas con Síndrome de Down, con un enfoque desde los derechos humanos, por lo que, el lema de este año es “Con nosotros, no por nosotros” para recordar que la lucha consiste en acompañarlos, defender sus derechos, brindarles oportunidades, que puedan acceder a la vida social y laboral, sin discriminación y no enfocar la discapacidad desde la compasión.

- Publicidad -

La Fundación Madres Trisomía 21 trabaja desde hace cuatro años con niños con esta condición. Actualmente tiene 67 niños inscritos, desde recién nacidos hasta los 15 años de edad. Uno de los objetivos de esta fundación es promover la inclusión escolar regular y educar a los padres de estos niños, con el fin de que tengan las herramientas necesarias para su desarrollo.

“Realizamos aquellos tipos de talleres para padres porque creemos principalmente que los padres son las primeras personas que deben recibir la información adecuada acerca del Síndrome de Down, para poder hacer que sus hijos avancen en cuanto a estimulación temprana y terapias”, explicó Eddy Pire, vicepresidente de Madres Trisomía 21.

Por otra parte, la Asociación Larense para el Síndrome de Down (Alasid), agrupa actualmente 60 adolescentes y adultos, a partir de 12 años, a los que les brinda apoyo en áreas de educación, como lecto-escritura, deportes, arte y cultura, vida religiosa e inclusión laboral.

- Publicidad -

Dulce María Gutiérrez, vicepresidente de Alasid, dijo a El Impulso que la inclusión es que ellos sean parte de la sociedad, destacando que “el límite se lo pone uno, no ellos… si tú los dejas desarrollar, ellos van creciendo cada día más, no importa la edad que tengan”.

Asimismo, recordó que es muy valiosa la inclusión de los jóvenes en diversos espacios de la vida larense. Además, resaltó que los miembros de la asociación tienen un comportamiento social “único”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí