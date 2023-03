Bajo investigación editores venezolanos señalados de “extorsionadores de Wikipedia” #23Mar

Señalados de “extorsionadores” y acusándolos sin pruebas algunas en un artículo web bajo anonimato, a Oscar Costero y Santiago De Viana, por presuntamente editar artículos sobre reconocidas personalidades de Venezuela y exigir pagos para elaborar, cambiar el contenido, así lo expresó la ONG Espacio Público.

Son investigados por la administración de Nicolás Maduro por su trabajo en la redacción de contenidos para uno de los sitios web más visitados del mundo, ya que Costero y De Viana, son editores de la Fundación Wikimedia, organización matriz de Wikipedia.

La ONG indicó que De Viana es editor en temas de política, y publicaba artículos sobre corrupción en Wikipedia, mientras Costero fue presidente de Wikimedia capítulo Venezuela durante 10 años.

Durante el 2019 fue cuando comenzaron los ataques contra el portal web, tiempo después de darse una “guerra de edición” en la biografía de Juan Guaidó, por no acordar los editores si para ese momento era o no presidente de Venezuela, motivo por el que; el régimen bloqueo Wikipedia en el país. Por lo cual, Wikimedia Venezuela emitió un comunicado para exigir la causa del hecho pero no se le notificó y unas semanas después se les dio el acceso nuevamente sin respuesta formal, explicó Espacio Publico.

Prohibición de salida del país, revisión policial, detenciones arbitrarias, despojo de sus pertenencias, incomunicado, interrogaciones de su vida personal y profesional, difamación y persecución son parte de los actos cometidos los cuerpos de seguridad del estado venezolano contra Oscar Costero, y parte de ellos contra Santiago De Viana.

Espacio Público quien defiende legalmente a Costero, exige que su defensa tenga acceso al expediente del caso para garantizar el derecho a la defensa y el respeto del derecho al debido proceso que le han vulnerado, acotaron.

“La libertad de asociación y de expresión son derechos humanos necesarios para la existencia de una sociedad democrática y para que sea posible un debate público plural y diverso, que permita el progreso personal y colectivo”, culminó la organización.

