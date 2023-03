VIDEO Reproducción de moscas y gusanos ha dejado acumulación de basura en la Urb. Ruezga Norte #23Mar

Reproducción de gusanos y moscas ha dejado la acumulación de basura en gran parte de la Urbanización Ruezga Norte, donde la comunidad denuncia tener un problema con la recolección de desechos sólidos desde hace al menos cuatro semanas que no pasa el aseo urbano.

“La basura que está aquí nos perjudica a todos por los gusanos, moscas, chiripas, ratones e insectos. Hemos llamado a Imaubar y no nos contestan. Está en toda la Ruezga Norte desde el sector 1 hasta el sector 4”, comentó Liliana Gotopo, habitante afectada de la comunidad.

Por su parte, el señor Jesús Rodríguez, quien es uno de los más afectados puesto que uno de los puntos de acumulación de desechos de la comunidad está frente a su casa, resaltó que “hace mucho tiempo venía martes, jueves y sábado, pero de un tiempo para acá no sé qué ha pasado. Hay muchas familias adultas, niños… eso nos perjudica, es a nivel de todas las esquinas. He escuchado que es por un problema con el gasoil, imaginate tu, si no tienen ellos”.

“Hay demasiadas moscas en las casas por la misma acumulación de basura, hay demasiada basura. Todas esas calles de la Ruezga Norte están llenas de basura. Pedimos que manden a alguien para la recolección de basura”, instó Nelly Torres.

Los habitantes del sector advierten que la solución en otras oportunidades ha sido arrojar los desechos a la quebrada ubicada en la comunidad, aunque reconocen que “no es la mejor salida, pero peor es tenerla en las esquinas de toda la Ruezga y cada día es más”.

