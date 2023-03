VIDEO #ESPECIAL Iglesia inmaculada Concepción: 170 años del primer templo de Barquisimeto #25Mar

La Iglesia Inmaculada Concepción fue el primer templo construido en Barquisimeto y hace 170 años recibió su bendición canónica por parte del padre Macario Yépez, luego que la edificación fuera reconstruida tras derrumbarse ante los terremotos suscitados en 1736 y 1812, sismos que destruyeron parte de Barquisimeto, El Tocuyo, San Felipe, Caracas, La Guaira y Mérida.

Hacia 1853, por iniciativa del padre José Macario Yépez reinauguró el templo tras haber sido remodelado y restaurado para obtener su cuerpo actual, donde guarda la historia del gentilicio de la capital larense

- Publicidad -

Este templo fue declarado Monumento Histórico Nacional de acuerdo a la Gaceta Oficial N° 26.320 con fecha del 2 de agosto de 1960 y desde el 2007 fue inscrito en el catálogo patrimonial registrado por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) como bien de interés cultural de la nación.

La historia que guarda este templo no solo es patrimonial, pues de acuerdo al cronista Gabriel Marullo a parte de los restos del padre José Macario Yépez que reposan en esta iglesia, en este espacio fue enterrado el general Jacinto Lara (1788 – 1859), héroe de la Guerra de Independencia y epónimo del estado Lara, aunque luego, en julio de 1911, sus restos fueron llevados al Panteón Nacional.

Marullo destacó la combinación de estilos que reúne la iglesia gracias a la influencia de distintas expresiones artísticas. “Esa impresión plásticas proviene en el desarrollo del siglo XIX, basándose en el neoclasicismo, por eso aparece la gran cúpula, techos piramidales y una fechada o retablo”, resaltó, al mismo tiempo que destacaba que “la iglesia merece el más cuidado posible para preservarlos para las generaciones presentes y futuras”.

Actividades en celebración del 170 aniversario

- Publicidad -

Para celebrar los 170 años de la iglesia el párroco de la Inmaculada Concepción, Jesús Lares, comentó que desde el día 25 de marzo han realizado diversas actividades eclesiásticas desde las 10:00 am con una eucaristía dedicada a las mujeres que no han podido tener hijos, así como una para las mujeres embarazadas. Posteriormente se realizó un rosario por los no nacidos.

Lea también: ¡Un patrimonio cultural! Nelly Alvarado y sus muñecas de trapo

Para este domingo se organizó una eucaristía de acción de gracias a las 9:00 am, donde el padre pidió a todas las personas que se acerquen al templo en este día llevar ropa para mujeres embarazadas y demás objetos que se usan para la atención de bebés.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí