Nelson González: De no convocarse mesa de negociaciones de la contratación colectiva magisterio intensificará acciones conflictivas #28Mar

Los trabajadores del magisterio venezolano, no descartan declarar la “Hora cero” que han venido reclamando desde hace tiempo, ante la falta de respuestas a sus peticiones por parte del Ejecutivo Nacional, reveló Nelson González Rojas, presidente de la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela.

Agradece la oportunidad de poder conversar sobre un tema que debería tener preocupado a todo el país y sobre todo al patrono Estado, como es la educación venezolana y la enseñanza de las futuras generaciones, que está en estos momentos en crisis.

“Desde hace año y medio tenemos vencida nuestra contratación colectiva, la cual aún está vigente por Ley, se firmó y nunca la cumplieron, nos adeudan de esa conversión aún el 280% de incremento salarial acordado, que nunca lo cumplieron, pero además nos quitaron toda la seguridad social en ese período y la ONAPRE se ha transformado en liquidadora de los beneficios que desde hace casi 100 años ha venido conquistando el magisterio venezolano en sus luchas, bastante sentidas en la población venezolana, entonces no nos quedó más remedio que dar el primer “aldabonazo” de iniciar acciones sindicales, pero parece que los aldabonazos nuestros no tienen eco ni resonancia en el patrono Estado venezolano; desde esa fecha no ha habido una sola reunión, solo nos hemos enterado, en dos oportunidades, de cosas que ha dicho la ministra en actos públicos o privados de ella, pero no se ha reunido con las organizaciones sindicales firmantes de la convención colectiva”, dijo González.Rojas.

Advierte que le han exigido que el Ministerio del Trabajo convoque la mesa de negociación de la Convención Colectiva y tampoco el despacho del trabajo se ha pronunciado. Admite que este es un contrato que se venía discutiendo muy lentamente, pero de repente se notó que entre septiembre y noviembre hubo cierto abandono, pero se dijo que a finales de noviembre o a principios de diciembre, ellos estaban dispuestos a firmar, empezaron a aceptar algunas propuestas que parecieron interesantes a los trabajadores en ese momento, pero se levantaron de la mesa, no hubo más reuniones, tampoco mayor contacto con las autoridades patronales, y no nos quedó más remedio iniciar las acciones de protesta que estamos haciendo, advirtiendo que todavía no es un paro general de maestros, son acciones sindicales, asambleas en las calles, en algunos estados son todos los días, pero están en acciones de conflicto.

“Ayer estuvimos a las puertas del Ministerio de Educación y le entregamos un escrito firmado por las tres centrales y lo consignamos a la Directora de Gestión Humana y a la de Personal, estuvimos reunidos durante media hora, nos dijeron que eso no estaba dentro de sus facultades, que esto dependía de Maduro, sabíamos que esa iba a ser su respuesta, porque eso está a nivel de la alta política económica, dejamos constancia de nuestra presencia allí, de nuestro malestar y expresamos que seguiremos haciendo acciones y después de Semana Santa nos vamos a reincorporar a las actividades va a haber paz escolar, en el documento les dijimos si quieren paz escolar instalen la mesa de negociaciones con propuestas económicas tangibles, creíbles para poder estar en paz”, afirmó en Fedecámaras Radio.

