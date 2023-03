Sindicato Bolivariano de Transporte en Lara: Nos encontramos en un paro de transporte técnico #28Mar

Brian Reyes, Secretario de Reclamo del Sindicato Bolivariano del Transporte en Lara, aseguró este martes 28 de marzo que el gremio se encuentra en un «paro técnico», ya que solo el 25% de unidades están prestando el servicio ante la falta de combustible.

Señala que esta situación ha generado que los transportistas permanezcan por largos periodos de tiempo en cola a las afueras de las gasolineras, por lo que el servicio que prestan a la colectividad se ha vuelto intermitente.

«Hoy nos encontramos los diferentes directivos de nuestra organización sindical para informar la situación grave y critica que estamos padeciendo. En pocas palabras nos encontramos en un paro de transporte técnico. Vemos con preocupación como en las estaciones de servicio el déficit de combustible se va agravando más», declaró a El Impulso.

«Esta situación ha generado que los transportistas permanezcan por horas en colas y hasta pernocten a la espera de abastecer sus unidades de gasolina, gasoil y el combustible alternativo como el gas», agregó.

En este sentido, pidió a las autoridades habilitar más estaciones de servicio en las que se garantice el despacho de combustible, para que de esta manera el transporte público no se vea afectado.

«Los entes competentes municipales y regionales no nos han prestado atención y el pueblo es el más perjudicado. Actualmente el servicio no es óptimo ya que ante la falta de combustible no podemos prestar el servicio como quisiéramos», dijo.

En relación a la tarifa del transporte público, solicitan que esta sea anclada al Petro o al equivalente a 0.70 centavos de dólar.

«Mientras tengamos esas tarifas pírricas no vamos a poder mejorar. Estamos trabajando prácticamente a perdida», sentenció.

Escasez de combustible en municipios foráneos

Por último, Isbeli Montero, presidenta de la Línea Santa Fe 2.000, quien también forma parte del Sindicato Bolivariano del Transporte en Lara, se pronunció sobre la escasez de combustible en los municipios foráneos.

«En los municipios foráneos contamos con dos estaciones de servicio a las cuaesl les llega la gasolina 1 o 2 veces por semana, surtimos por pico y placa y esa modalidad no nos sirve porque tiende a variar mucho por la secuencia en que llega la gasolina y hay placas que duran hasta dos meses sin equipar el combustible», concluyó.

